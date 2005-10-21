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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷

ارزشها و فضيلتهاي ماه مبارك رمضان (17)

محمد مهدي مسعودي: دستگيري از محرومان در ماه رمضان بايد سر لوحه امور اجتماعي باشد

محمد مهدي مسعودي: دستگيري از محرومان در ماه رمضان بايد سر لوحه امور اجتماعي باشد

محمد مهدي مسعودي مدير نمايندگي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در خراسان رضوي در گفتگو با "مهر" گفت: نيكو ترين فعاليتهاي اجتماعي در ماه مبارك رمضان دستگيري از محرومان است.

به  گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" درمشهد ، وي افزود: ماه رمضان بهترين عرصه  براي تقويت روح و روان انسان است و بايد در اين ماه صبر در سختيها را براي سازندگي نفس خود در دستور كار قراردهيم.

 محمد مهدي مسعودي اظهار داشت : براي آنكه طبقات گوناگون جامعه علي الخصوص جوانان پس ازاين ماه هم بتوانند برمدار معنويت حركت كنند بايد ارتباط با جوانان به طور مستمر باشد و دستورات ديني طوري بيان شوند كه كاربرد آنها در زواياي افكار، اخلاق و كردار جامعه روشن گردند. 

وي افزود : نهادينه كردن ارزشهاي رمضان نبايد به صورت سطحي  و بدون برنامه باشد زيرا جوانان امروز از قدرت تدبر و تجزيه وتحليل بالايي برخوردارند و فرق ميان ظاهر سازي و كار باطني را خوب مي فهمند. 

وي بيان كرد : امساك و روزه گرفتن ، تلاوت قرآن ، تهجد و شب زنده داري ، مداومت بر ذكر، صدقه دادن و صله رحم از مهمترين ابزارهاي افزايش معنويات در ماه رمضان هستند. 

مسعودي رمضان را تمرين جدايي از نفس و تفكر در فطرت انساني دانست و افزود : ترويج و تبليغ امور و برنامه هاي مذهبي و ديني بايد در همه ايام سال صورت گيرند و توجه به اين امور در رسانه ها ي گروهي و نيز برنامه هاي فرهنگي دولت نبايد مقطعي و محدود به فصلي خاص باشند. 

وي در پايان گفت: ماه رمضان نبايد محدود به امساك از خوردن و آشاميدن شود بلكه تقويت بعد روحي ، تقوي و خويشتن داري و دوري از محرمات نيز بايد در دستور كار قرار گيرند.

کد مطلب 243694

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