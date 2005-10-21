محمد مهدي مسعودي: دستگيري از محرومان در ماه رمضان بايد سر لوحه امور اجتماعي باشد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" درمشهد ، وي افزود: ماه رمضان بهترين عرصه براي تقويت روح و روان انسان است و بايد در اين ماه صبر در سختيها را براي سازندگي نفس خود در دستور كار قراردهيم.

محمد مهدي مسعودي اظهار داشت : براي آنكه طبقات گوناگون جامعه علي الخصوص جوانان پس ازاين ماه هم بتوانند برمدار معنويت حركت كنند بايد ارتباط با جوانان به طور مستمر باشد و دستورات ديني طوري بيان شوند كه كاربرد آنها در زواياي افكار، اخلاق و كردار جامعه روشن گردند.

وي افزود : نهادينه كردن ارزشهاي رمضان نبايد به صورت سطحي و بدون برنامه باشد زيرا جوانان امروز از قدرت تدبر و تجزيه وتحليل بالايي برخوردارند و فرق ميان ظاهر سازي و كار باطني را خوب مي فهمند.

وي بيان كرد : امساك و روزه گرفتن ، تلاوت قرآن ، تهجد و شب زنده داري ، مداومت بر ذكر، صدقه دادن و صله رحم از مهمترين ابزارهاي افزايش معنويات در ماه رمضان هستند.

مسعودي رمضان را تمرين جدايي از نفس و تفكر در فطرت انساني دانست و افزود : ترويج و تبليغ امور و برنامه هاي مذهبي و ديني بايد در همه ايام سال صورت گيرند و توجه به اين امور در رسانه ها ي گروهي و نيز برنامه هاي فرهنگي دولت نبايد مقطعي و محدود به فصلي خاص باشند.

وي در پايان گفت: ماه رمضان نبايد محدود به امساك از خوردن و آشاميدن شود بلكه تقويت بعد روحي ، تقوي و خويشتن داري و دوري از محرمات نيز بايد در دستور كار قرار گيرند.