حجت الاسلام احمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همایش وقف و حوزه‌های علمیه فردا یکشنبه در قم برگزار می‌شود، گفت: این همایش با شعار «هر طلبه یک وقف» از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ و نیم در سالن دارالشفا برگزار خواهد شد.

وی گفت: سخنرانان این همایش حجت الاسلام علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور هستند.

مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: همایش وقف و حوزه‌های علمیه با حضور اساتید سطوح عالی حوزه و تعدادی از مبلغین ممتاز برگزار می‌شود.

وی در خصوص اعزام مبلغین در ماه صفر نیز افزود: ثبت نام مبلغین برای اعزام در ماه صفر از روز دوشنبه آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: اعزام‌ها از روز جمعه ۲۱ آذرماه آغاز شده و به مدت ۱۳ روز مبلغین فعالیت‌های تبلیغی خود را در بقاع متبرکه انجام می‌دهند.