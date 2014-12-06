حجت الاسلام احمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همایش وقف و حوزههای علمیه فردا یکشنبه در قم برگزار میشود، گفت: این همایش با شعار «هر طلبه یک وقف» از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ و نیم در سالن دارالشفا برگزار خواهد شد.
وی گفت: سخنرانان این همایش حجت الاسلام علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزههای علمیه کشور هستند.
مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: همایش وقف و حوزههای علمیه با حضور اساتید سطوح عالی حوزه و تعدادی از مبلغین ممتاز برگزار میشود.
وی در خصوص اعزام مبلغین در ماه صفر نیز افزود: ثبت نام مبلغین برای اعزام در ماه صفر از روز دوشنبه آغاز میشود.
وی ادامه داد: اعزامها از روز جمعه ۲۱ آذرماه آغاز شده و به مدت ۱۳ روز مبلغین فعالیتهای تبلیغی خود را در بقاع متبرکه انجام میدهند.
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