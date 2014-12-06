۵ دستگاه کامیون حمل مکانیزه زباله برای دهیاری های لرستان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عبدالهی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با حمایت استاندار لرستان و هماهنگی صورت گرفته از سوی معاون عمرانی استانداری لرستان پنج دستگاه کامیون حمل مکانیزه زباله و دو دستگاه نیسان حمل زباله به دهیاریهای سطح استان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه توجه به مقوله سلامت روستائیان از اولویتهای اصلی دفتر امور روستایی استانداری لرستان است عنوان کرد: در این راستا تلاش می کنیم تا با تجهیز دهیاری ها به ماشین آلات حمل مکانیزه زباله مشکل جمع آوری و حمل زباله روستائیان را به مرور برطرف کنیم.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری لرستان گفت: جمع آوری زباله ۱۰ تا ۱۵ روستای استان با استفاده از هر کدام از کامیونها صورت می گیرد.

عبدالهی افزود: در حال حاضر کار جمع آوری زباله های روستایی استان از طریق ۲۲۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین صورت می گیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر هزار و ۵۰ دهیاری در سطح استان لرستان فعالیت دارند.