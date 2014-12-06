برنامه ای برای تغییر رئیس واحدسنندج نداریم/رشته زبان کردی تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: برنامه ای برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نداریم چرا که وضعیت مدیریت فعلی مورد رضایت است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر هماهنگی و تعامل خوبی بین دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران استان کردستان وجود دارد و این تعامل باعث می شود که زمینه برای فعالیت هر چه بهتر دانشگاه آزاد اسلامی در استان فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه هماهنگی زمینه را برای توسعه دانشگاه فراهم می کند، بیان کرد: انتظار می رود که در سایه این تعامل و همکاری دانشگاه بیش از گذشته بتواند فعالیت ها و برنامه های کاری خود را ادامه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در استان کردستان در راستای کمک به توسعه این استان حرکت می کند و به همین دلیل به مسائل اشتغال و سرمایه گذاری توجهی ویژه دارد.

میرزاده یادآور شد: کمک به توسعه استانها با رویکرد توجه به برنامه های فرهنگی یکی از برنامه های اصلی است و به همین دلیل انتظار می رود که بتوانیم در راستای کمک به توسعه کردستان گام های رو به جلو را برداریم.

وی با اشاره به وضعیت شرکت های دانش بنیان و همچنین واحدهای فناور عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان می تواند زمینه را برای توسعه فراهم کنند و به همین دلیل باید از این شرکت های دانش بنیان به صورت ویژه حمایت شود.

رئیس دانشگاه آزاد در پاسخ به این سوال که برنامه دانشگاه برای رشته زبان و ادبیات کردی چیست، اظهار داشت: دانشگاه آزاد نگاهی ویژه به این بخش دارد و به همین دلیل برای اولین بار مجوز راه اندازی مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی را راه اندازی کرد.

وی گفت: این مرکز تحقیقاتی گامی در راستای کارهای مطالعاتی و پژوهشی در راستای کردستان شناسی است و انتظار می رود که دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

میرزاده همچنین به موضوع راه اندازی رشته زبان و ادبیات کردی اشاره کرد و گفت: در صورتی که دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ظرفیت های لازم را ایجاد کند ما آمادگی داریم تا در چارچوب قوانین نسبت به راه اندازی رشته زبان و ادبیات کردی اقدام کنیم.

وی گفت: بنای اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور حمایت از فعالیت های آموزش عالی در استان کردستان است و در این زمینه هیچ محدودیتی نداریم و در صورتی که واحد سنندج و سایر واحدهای استان کردستان ظرفیت های لازم را داشته باشند از آنها حمایت می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در طول یک سال اخیر با توسعه تحصیلات تکمیلی مواجه شده است و شمار رشته های کارشناسی ارشد به بالای ۵۰ مورد و رشته دکتری به ۲۵ مورد افزایش پیدا کرده است و این مهم گام اساسی در راستای توسعه آموزش عالی در استان کردستان به شمار می رود.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: توسعه تحصیلات تکمیلی در سراسر کشور یکی از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود و به همین دلیل این مهم نه تنها در کردستان بلکه در سایر استانهای کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می رود که این مهم بتواند به توسعه و پیشرفت هر چه بهتر کشور کمک کند.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در سفری یک روزه به استان کردستان از مرکز رشد واحدهای فناور واحد سنندج بازدید و ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه، در ششمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان حضور پیدا کرد.