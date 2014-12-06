۱۷۵ مهد کودک در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه عطایی عصر شنبه در جلسه کار گروه اجتماعی و فرهنگی، به درجه بندی مهدهای کودک در استان زنجان اشاره کرد و افزود: شش مهد کودک سه ستاره، شش مهد کودک دو ستاره، ۴۰ مهد کودک یک ستاره و ۳۳ مهد کودک یک ستاره در زنجان فعالیت میکند.
وی اظهار داشت: سازمان بهزیستی زنجان در راستای نظارت مستمر بر فعالیت مهدهای کودک طبق برنامه کارشناسان دو بار در طول سال از این مراکز بازدید میکند و در این بازدیدها موارد بهداستی و نوع رفتار با کودکان مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: در این بازدیدها رعایت بهداشت ایمنی، رفتار مربیان با کودکان و مورد توجه قرار میگیرد.
عطایی از فعالیت ۳۰ تا ۴۰ مهد کودک غیرمجاز در زنجان خبر داد.
وی تاکید کرد: بهزیستی استان زنجان در راستای ارتقای بهبود وضعیت مهدهای کودک برنامههای مختلفی اجرا میکند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان زنجان به مشکلات مهدهای کودک در استان زنجان اشاره کرد و افزود: عدم ثبات کاری مربیان و نداشتن حقوق مناسب و پوشش بیمهای، عدم ساختمان مناسب در روستاها و استیجاری بودن عمده مشکلات مهد کودکها است.
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