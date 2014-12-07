به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی با اشاره به مراسم با شکوه پیاده روی اربعین حسینی(ع) در کشور عراق اظهار داشت: راهپيمايي اربعين حسینی بزرگ‌ترين اجتماع مذهبي جهان است، چرا كه در آن صحنه هايي مشاهده می شود كه هيچ كجاي دنيا دیده نخواهد شد.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران افزود: اين راهپيمايي بزرگ يك ركورد شناخته مي‌شود، ركوردي كه حدود ۲۰ ميليون نفر مسلمان از نقاط مختلف جهان با پاي پياده براي زيارت حضرت سيدالشهدا (ع) به سمت کربلای معلی حرکت کرده و با خلق حماسه ای بزرگ، فریاد هیهات من الذله را سر می دهند.



پیرهادی گفت: مردم عراق خدمت به زائران امام حسين (ع) را براي خود بالاترين افتخار مي‌دانند و خدمات رفاهي و خوراكي آنان به زائران بسيار گسترده است.



وی با بیان این که بسیج شهرداری تهران از امسال در کنار مردم عراق به زائرین اربعین حسینی خدمات رسانی می کند، ابراز داشت: حضور موثر شهرداری تهران از قبل و بعد از مرزهای کشور عراق در زمینه خدمت رسانی به زائرین حرم حسینی(ع)، نشان دهنده عشق و ارادات نیروهای خدوم شهرداری تهران است که به صورت شبانه روزی از ده روز قبل تا سه روز بعد از اربعین حسینی و به مدت 13 روز به وسیله خادمین اعزامی شهرداری تهران به زائران حرم امام حسین(ع) امکانات رفاهی و فرهنگی و درمانی ارائه می دهند.



مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران اضافه کرد: به همین منظور سه موکب در مسیر راهپیمایی نجف به کربلا به نام علی بن موسی الرضا(ع) که دو موکب در کنار عمودهای 657 و728 و موکب دیگر در شهر کربلا می باشد که جمعا دارای مساحتی نزدیک به 10 هزار متر مربع و آماده پذیرایی از 3000 نفر زائران خواهر و برادر از تمامی نقاط جهان می باشد که این موکب ها دارای امکانات رفاهی از قبیل حمام ، سرویس های بهداشتی و امکانات درمانی است.



وی از برپایی ایستگاه های درمانی با همکاری شرکت شهر سالم خبر داد و تصریح کرد: با برپایی درمانگاه صلواتی با کمک همکاران شرکت شهر سالم شهرداری تهران با اختصاص مکانی حدود 300 متر مربع به همراه 40 نفر کادر درمانی شبانه روزی آماده خدمدت رسانی به زائران گرامی می باشد.



پیرهادی به اقدامات دیگر بسیج شهرداری تهران در این مسیر اشاره کرد و گفت: نصب 30 عدد بنر تبلیغاتی، توزیع اقلام فرهنگی و پرورشی بین کودکان زائر، اهداء قاب عکسی نفیس با محتوای صلوات خاصه امام رضا (ع)، توزیع سطل زباله و کیسه زباله بین تمامی موکب ها در مسیر راهپیمایی، فراهم کردن امکانات پخت 3000 غذا در روز ، تدارک توزیع اقلامی چون 500 هزار آب معدنی و چای و آبمیوه بین زائرین عزیز از دیگر برنامه های بسیج شهرداری تهران در طول این مدت خواهد بود.