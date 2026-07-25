پیرهادی: برای اربعین امسال آمادگی کامل در مرزها وجود دارد

خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حماسه اربعین یک گردهمایی و راهپیمایی کاملاً مردم پایه است و جاذبه حماسه حسینی، مردم را به صورت خودجوش از اقصی نقاط دنیا حول محور وحدت امت اسلامی به سمت کربلای معلی هدایت می‌کند.

وی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی اربعین با وجود شرایط جنگی کشور افزود: مردم در هر شرایطی در این راهپیمایی حضور پیدا می‌کنند و امسال نیز با وجود شرایط موجود، عاشقانه این مسیر را انتخاب کرده‌اند و با شکوهی همانند سال‌های گذشته این مسیر را طی خواهند کرد.

فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد: ما به عنوان خادمان مردم در دولت و دستگاه‌های حاکمیتی باید بستر و زیرساخت لازم را برای تسهیل حرکت این جریان عظیم مردمی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در استان خوزستان با مدیریت استاندار، ستاد اربعین از ماه‌ها قبل تشکیل جلسه داده و کمیته‌های مختلف از جمله امنیت، حمل و نقل و دیگر بخش‌ها فعال شده‌اند.

پیرهادی گفت: موکب‌های مردمی نیز در کنار خدمات دولت، به زائران خدمت رسانی می‌کنند و در حوزه‌های مختلف، هماهنگی‌ها و ارتباطات لازم برقرار است.

وی با اشاره به استقرار موکب‌ها در طول مسیر پیاده‌روی اربعین عنوان کرد: مردم شهرستان‌های مختلف چه در سطح شهرها و چه در مرزهای شلمچه و چذابه، به زائرانی که از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور حضور پیدا می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند.

فرماندار ویژه آبادان خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی استقبال بیشتر زائران در راهپیمایی امسال نسبت به سال‌های گذشته، شرایط و امکانات بهتری از همه لحاظ اعم از زیرساختی، سرمایشی و خدماتی در نظر گرفته شده و برای ظرفیت پیش‌بینی شده، آمادگی کامل وجود دارد.