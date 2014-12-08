کربلا دانشگاه بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، صبح دوشنبه، در کنگره ملی شعر اهل بیت گفت: حادثه کربلا مهمترین، موثرترین و بی نظیرترین حادثه تاریخ است که می توان ار آن به عنوان دانشگاهی برای بشریت نام برد.

وی افزود: ما مسلمانان مشترکاتی داریم که محبت و مودت اهل بیت و رسول خدا ار آن جمله است.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به اشعار رسیده به کنگره تصریح کرد: تقاضایی که ار شعرا دارم این است که به کربلا توجه ویژه داشته باشند چرا که انگشت اشاره پیامبر (ص) و همه اهل بیت (ع) به سوی کربلا است و با وجود شهادت همه امامان اما همه به کربلا اشاره دارند.

وی اضافه کرد: یک صفحه کربلا قساوتی است که روی داده اما صفحه دیگر قهرمانانی چون امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل و دیگر جوانان به خاک و خون افتاده دارد که همه نور و فضیلت است.

آیت الله نورمفیدی افزود: متاسفانه اشعار شعرای ما بیشتر صفحه قساوت را به نمای می گذارد و صفحه دوم جلوه پیدا نکرده است در حالی که کربلا یعنی توحید و بروز توحید در یک میدان پر از تلاطم و مصیبت و این معانی باید در شعر گنجانده سود.

به گفته وی، اگر شعرا این مضامین را پرورش دهند جامعه متحول می شود شعرا باید از عشقی که مردم به اهل بیت دارند استفاده کرده و امام حسین را معرفی کنند.