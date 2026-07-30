۲۱ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سیاهکل بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان گیلان عصر پنجشنبه به همراه نماینده مردم شهرستان های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان سیاهکل، نماینده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش و جمعی از مسئولان محلی، از روند اجرای پروژه های راه سازی این شهرستان بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید، سه پروژه عمرانی مورد بررسی قرار گرفت که شامل پروژه بهسازی و آسفالت محور جلیسه به کلیشم به طول ۴ کیلومتر، پروژه زیرسازی و آماده سازی محور جارم به کمنی به طول ۱۴ کیلومتر و همچنین پروژه روکش آسفالت محور پیشکلیجان به جلیسه به طول ۳ کیلومتر است.

مرادی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت توسعه و بهسازی راه های شهرستان سیاهکل، اظهار کرد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل دسترسی روستاها و بهبود کیفیت خدمات به کاربران جادهای خواهد داشت و اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای گیلان با تمام توان برای تکمیل و بهره برداری هرچه سریعتر این طرحها تلاش می کند.

در پایان این بازدید، مسئولان حاضر ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه ها، بر تسریع در اجرای عملیات و رفع موانع احتمالی برای تکمیل هرچه سریعتر این طرح های عمرانی تأکید کردند.