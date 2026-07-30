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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

قاتل فراری و چهار همدستش در ورامین دستگیر شدند

قاتل فراری و چهار همدستش در ورامین دستگیر شدند

ورامین- رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران از دستگیری عامل یک قتل و چهار همدست وی خبر داد و گفت: متهمان پس از شناسایی مخفیگاهشان، در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاراحمدی، از دستگیری عامل قتل و چهار همدست وی در شهرستان ورامین خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی منجر به قتل در سال جاری در محله خیرآباد ورامین، عامل اصلی قتل و همدستانش از محل متواری شدند و رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و رصدهای تخصصی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، هر پنج متهم را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6904005

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