قاتل فراری و چهار همدستش در ورامین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاراحمدی، از دستگیری عامل قتل و چهار همدست وی در شهرستان ورامین خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی منجر به قتل در سال جاری در محله خیرآباد ورامین، عامل اصلی قتل و همدستانش از محل متواری شدند و رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و رصدهای تخصصی، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، هر پنج متهم را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.