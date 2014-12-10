شترمرغ، ۳۰ درصد گرانتر، صد برابر باارزشتر/ ساوه قطب تولید شترمرغ

به گزارش خبرنگار مهر، در استان مرکزی دو واحد بزرگ پرورش شتر مرغ در زرندیه وساوه وجود دارد. شترمرغ ها از اسفند ماه شروع به تخم گذاری می کنند و یک روز در میان تخم می گذارند، جوجه این پرنده ظرف مدت ۴۰ روز سر از تخم بیرون می آورد و ظرف مدت سه تا چهار سال آینده یک پرنده بالغ می شود.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: سالانه ۱۰۰ تن گوشت شتر مرغ در استان مرکزی تولید می شود.

مجید آذر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: هم اکنون ۷۵ واحد پرورش شتر مرغ دارای پروانه بهره برداری به ظرفیت ۲۲ هزار و ۲۶۰ قطعه و ۳۴ واحد پرورش شتر مرغ دارای پروانه تاسیس به ظرفیت ۱۴ هزار و ۳۲۵ قطعه در استان وجود دارد.

وی گفت : هم اکنون در استان مرکزی سه هزار و ۵۵۰ قطعه شتر مرغ وجود دارد که سالانه ۱۰۰ تن گ وشت در استان تولید می شود.

استان مرکزی، ظرفیت تولید هزار و ۲۰۰ تن گوشت شترمرغ را دارد

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به ظرفیت تولید استان اشاره ای کرد و افزود: در صورت بهره برداری کامل از ظرفیت های مراکز پرورشی توان تولید هزار و ۲۰۰ تن گوشت شترمرغ در سال وجود دارد.

آذر با بیان اینکه تنها مجتمع پرورش شتر مرغ کشور در استان مرکزی با اختصاص ۵۰۰ هکتار اراضی دولتی در شهرستان زرندیه احداث شده گفت: در این مجتمع ۹۷ واحد پرورش به ظرفیت ۲۹ هزار و ۱۰۰ قطعه پیش بینی شده است که ۷۱ واحد آن دارای پروانه بهره برداری می باشند و مابقی در حال ساخت می باشند که در صورت بهره برداری کامل از آن هزار تن گوشت در سال تولید خواهد شد.

صادرات تخم شترمرغ انجام نمی شود

وی با توجه به اینکه صادرات تخم شتر مرغ صورت نمی گیرد گفت: تولیدات مراکز پرورش به مصرف خود واحد برای جوجه کشی می رسد.

آذر به مشکلات تولید کنندگان استان هم اشاره کرد و افزود: کم بودن نقدینگی و بالا بودن هزینه های تولید و نبود صنایع تکمیلی و نبود گوشت شتر مرغ در سبد غذایی خانوار از عمده ترین مشکلات این صنعت در استان است.

وی حمایت از تولید کنندگان و پرداخت تسهیلات بانکی و فرهنگسازی برای استفاده از گوشت شترمرغ در خانوارها می توان برخی از مشکلات را حل کرد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به مشکلات ذبح شترمرغ گفت: به دلیل نبود کشتارگاه مخصوص شتر مرغ اکثر ذبح در واحدهای پرورش و یا در کشتارگاه های غیر رسمی انجام می گیرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون یک واحد کشتارگاه در مجتمع شترمرغ زرندیه در حال تاسیس می باشد.

مدیر پرورش دهنده شتر مرغ در ساوه هم گفت: این واحد پرورشی در سال ۸۳ با ظرفیت ۸۰۰ شتر مرغ به بهره برداری رسیده است.

دولت تسهیلات بدهد، می توان هشت هزار قطعه شترمرغ تولید کرد

فرخ با بیان اینکه در استان مرکزی کشتارگاه شتر مرغ وجود ندارد و شتر مرغ ها برای کشتار به تهران فرستاده می شود افزود: اگر دولت امکانات و تسهیلات بانکی بلندمدت بدهد این واحد قابلیت پرورش تا هشت هزار قطعه شتر مرغ را دارد.

به گفته کارشناسان تغذیه گوشت شتر مرغ دارای مزایای بسیاری است، پایین بودن درصد چربی، میزان کلسترول و پایین بودن پروتئین از جمله مزایایی استفاده از گوشت شترمرغ می باشد، همچنین گوشت شترمرغ برای افراد مسن و یا بیماران به علت تردی کامل و هضم آسانتر و نیز سرشار بودن از آهن بسیار مناسب می باشد.

قیمت یک کیلوگرم گوشت شترمرغ هم اکنون۴۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با گوشت گوساله ۳۰ درصد گرانتر می باشد.

اما استفاده های جانبی از گوشت شترمرغ مثل عمده ارزش شتر مرغ چرم آن اتس که از آن برای تهیه کیف و کفش و سایر وسایل زینتی استفاده می شود.

به گفته کارشناسان تغذیه تخم شتر مرغ هم از نظر طعم و خصوصیات کاملا معادل تخم مرغ است و به همان روش متداول طبخ می شود.

شایان ذکر است که در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی، توجه به تولیدات با ارزش افزوده بالا می تواند نیازهای تولیدی داخل و خارج را به خوبی تامین کرده و علاوه بر ارزآوری، استفاده از مواد پروتئینی سالم را بین شهروندان رواج بیشتری دهد.