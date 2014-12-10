به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید مصلح پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه تعداد دانشجو داری میانگین بالایی است ولی تنها شش تا هفت درصد از دانشجویان مربوط به دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه دولتی است.

وی این میزان دانشجو را سهمی محدود دانست و اضافه کرد: دانشگاه خلیج فارس دانشگاه نسل اول است و وضعیت خوبی در زمینه پژوهشی به عنوان یک معیار مناسب برای تعامل با جامعه نداریم که باید این وضعیت را بهبود ببخشیم.

سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر به برخی از کمبودهای زیرساختی در این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه خوابگاه‌های دانشجویی نیز با کمبودهایی روبرو هستیم که باید این وضعیت ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس کافی نیست، تصریح کرد: دانشگاه خلیج فارس دارای نام بزرگی است و باید در شان این نام بزرگ شاهد توسعه بخش‌های مختلف دانشگاه باشیم.

مصلح با تاکید بر لزوم پاسداشت نام خلیج فارس، اذعان داشت: توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، نوآور و دانشگاه نسل سوم را باید با جدیت در دستور کار داشته باشیم.

وی از راه‌اندازی پردیس دریایی رشته‌های علوم دریایی، کسب و کار، تجارت دریایی در دانشگاه خلیج فارس خبر داد و اضافه کرد: در دانشگاه باید یک فضای بانشاط و پویا برای دستیابی به اهداف علمی مورد نظر ایجاد کنیم.

در آئین ضمن تقدیر از تلاش های دکتر محمدی زاده، دکتر عبدالمجید مصلح به عنوان سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر معرفی شد.