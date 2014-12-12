كورش پرند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمارها می گویند نرخ بازگشت زندانیانی که در داخل زندان ها آموزش های مهارتی دیده اند به زندان بسیار پایین تر از زندانیانی است که آموزش ندیده اند، گفت: سال گذشته سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور در 181 زندان کشور به بیش از 40 هزار زندانی آموزش های مهارتی ارائه کرده که این آموزش ها بر اساس نیاز کشور به رشته های خاص بوده است.

وی افزود: طی قراردادی که با بنیاد تعاون زندانیان منعقد شده امروز زندانیان بعد از آموزش وارد تولید شده و حتی محصولات آنها وارد بازار کار می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه امروز برخی رشته های جدید وارد بازار کار شده و آیا این رشته های تخصصی هم به زندانیان ارائه می شود، گفت: بر اساس تغییرات فن آوری که در دنیا اتفاق افتاده (صنایع های‌تک، گیاهان دارویی، فن آوری های نو و غیره...) نیاز به به روز شدن آموزش ها داریم برای همین دستور کار سازمان آموزش های جدید شده است. یعنی اینکه با ورود شغل های نو مانند (نانو، بایو، برنامه نویسی پیشرفته، اندرویدها و غیره ...) به صورت حرفه ای وارد آموزش شده ایم.

پرند گفت: هم اکنون مهارت های تک در دستور کار است و به صورت موفق وارد شده ایم.