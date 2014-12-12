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۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۷

اخبار فلسطین/

زخمی شدن 20 فلسطینی در درگیری های کرانه باختری/بازداشت 20 نفر

زخمی شدن 20 فلسطینی در درگیری های کرانه باختری/بازداشت 20 نفر

زخمی شدن 20 شهروند فلسطینی در درگیری های کرانه باختری و بازداشت 20 نفر توسط نظامیان صهیونیست از جمله خبرهای امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، کرانه باختری امروز شاهد درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بود. این درگیری در پی اعتراضات شهروندان فلسطینی به شهادت "زیاد ابوعین" وزیر فلسطینی توسط صهیونیست ها به وقوع پیوست.

این درگیری در نزدیکی ایست بازرسی قلندیا در جنوب رام الله رخ داد. نظامیان صهیونیست برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کردند که بنا بر اعلام رسانه های خارجی در این درگیری دست کم 20 شهروند فلسطینی زخمی شدند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی همچنین 18 فلسطینی را در قدس و مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کردند که 9 نفر از این افراد وابسته به جنبش حماس هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی برای مقابله با اعتراضات فلسطینی در شهر قدس به حال آماده باش درآمده است.

کد مطلب 2442166

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