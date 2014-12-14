به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ریدلی اسکات که فیلم علمی تخیلی کلاسیک «بلید رانر» را در سال 1982 کارگردانی کرده، می گوید فیلمنامه قسمت دوم این فیلم نوشته و آماده کار است و فورد نیز می خواهد حتما در این فیلم بازی کند.

ریدلی اسکات گفت فیلمنامه را برای فورد فرستاده و او گفته که این بهترین فیلمنامه‌ای است که او تاکنون خوانده است.

داستان این فیلم برداشتی آزاد از رمان «آیا آدم‌مصنوعی‌ها خواب گوسفند برقی می‌بینند؟» نوشتهٔ فیلیپ ک. دیک است. این فیلم علمی-تخیلی با تمرکز بر موضوعی فلسفی ساخته شده است.

در این فیلم دکارد که هریسون فورد نقش او را بازی کرده از طرف نیروهای پلیس کلان-شهر لس آنجلس در سال ۲۰۱۹ ماموریت دارد که انسان‌های با ژن مصنوعی (موسوم به رپلیکانت) را که حضورشان بر روی کره زمین ممنوع شده، شناسایی و تعقیب و خطرشان را از جامعه زمینی رفع کند.

اسکات که فیلم «مهاجرت» را اکنون بر پرده ها دارد، گفت منتظر ساخته شدن قسمت دوم «بلید رانر» است.

او همچنین گفته است که به ادامه «پرومتئوس» نیز فکر می کند. او گفته ادامه ین فیلم که در سال 2012 ساخته شد بر رابطه بین الیزات شاو با بازی نادئمی راپیس و دیوید با بازی مایکل فاسبندر تمرکز خواهد کرد.

اسکات در مصاحبه جدیدش گفته است فیلمنامه «پرومتئوس 2» نوشته شده، اما زمان فیلمبرداری آن مشخص نیست.

فیلم تاریخی «مهاجرت» درباره داستان زندگی حضرت موسی است و در آن بازیگران مطرحی مانند کریستین بیل در نقش حضرت موسی، جان تورتورو در نقش فرعون ستی، سیگورنی ویور در نقش تویا، همسر ستی و جوئل ادگرتون در نقش فرعون رامسس بازی کرده اند.

ریدلی اسکات کارگردان انگلیسی متولد 1937، تا کنون سه بار با فیلم های «گلادیاتور»، «تلما و لوییز» و «سقوط شاهین سیاه» نامزد جایزه اسکار بهترین کارگردانی شده است.