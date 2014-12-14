۲۸.۶ درصد جمعیت کشور در روستا زندگی می کنند/اختصاص اعتبار ۱۵۰ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ماموریت ما توسعه پایدار و ایجاد جامعه پایدار روستایی و توان افزایی روستائیان و عشایر در کشور است اظهار داشت: روستائیان و عشایر علیرغم زحمات، کار و تلاش فراوان از درآمد کمی برخوردار هستند که رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید دستور داده اند که در راستای توان افزایی این قشر از جامعه اقدام کنیم.

وی بیان داشت: امروز این همایش در استان لرستان در این زمینه برگزار شده که امیدواریم با همکاری جدی استاندار لرستان برنامه ها در این حوزه عملیاتی شود و این همایش شروع بزرگی در راستای توسعه پایدار در روستاها باشد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابراز امیدورای کرد که سال آینده شاهد بهره برداری از چند واحد تولیدی در سطح روستاهای استان لرستان باشیم.

رضوی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید مصمم به مشارکت اقتصادی مردم بوده چرا که تا مشارکت مردم نباشد نرخ رشد اقتصادی کشور به حد مطلوب نمی رسد گفت: در حال حاضر ۲۸.۶ درصد جمعیت کشور را روستائیان و عشایر به خود اختصاص داده و شش درصد جمعیت کشور نیز در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر زندگی می کنند.

وی ادامه داد: قریب به ۱۰ درصد از جمعیت شهرهای بزرگ کشور نیز به دلیل مهاجرت روستائیان به این شهرها حاشیه نشین شده اند که با این اوصاف ۴۴ درصد جمعیت ما از نظر اقتصادی دارای مشکل هستند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه ۵۵ درصد وسعت کشور در اختیار روستائیان قرار دارد افزود: این قشر دارای زمینهای حاصلخیز و با پتانسیل قوی هستند که باید زمینه بالفعل شدن این امکانات را در راستای بهبود رشد اقتصادی کشور فراهم کنیم.

رضوی با تاکید بر ضرورت مشارکت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم روستایی تصریح کرد: مردم ما باید در این زمینه ها مشارکت بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند.

وی افزود: در این راستا هر چقدر که مردم روستائی برای سرمایه گذاری در روستاها در قالب آورده های نقدی تعاونی و یا سهامی خاص مشارکت داشته باشند دولت سه برابر آن تسهیلات با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت زمانی ۹ تا ۱۱ سال پرداخت خواهد کرد.

رضوی افزود: وثیقه نیز برای این مشارکت مردم در سرمایه گذاری کارت یارانه بوده که این تسهیلات به دور از هر گونه تشریفات اداری در اختیار روستائیان قرار داده می شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: همچنین سرمایه گذارانی که مایل باشند طرح تولیدی و اشتغال دائم در روستاها ایجاد کنند بر اساس ضوابطی که استانداری تعریف می کند می توانند از تسهیلات با کارمزد ۱۲ درصد و زمان باز پرداخت ۹ تا ۱۱ سال استفاده کنند.

رضوی یادآور شد:این سرمایه گذاران برای دریافت تسهیلات یاد شده باید وثیقه ملکی ارائه دهند.

وی همچنین به اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده برای استانهای محروم اشاره کرد و گفت: مصوبه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را تنها مجلس می تواند اصلاح کند که پیشنهاد استاندار لرستان را ارائه می دهیم تا در صورت امکان در بودجه سال ۹۴ مدنظر قرار گیرد ولی به طور حتم این موضوع را در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین به موضوع مهاجرت روستائیان به شهرها اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل اشتغال و همچنین مشکلات اقتصادی ما شاهد سیر مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم به طوریکه روند کاهش جمعیت روستایی به شهری شش دهم درصد در سال است.

رضوی همچنین به اعتبارات در نظر گرفته شده طی امسال برای روستاهای کشور اشاره کرد و گفت: امسال ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی مجموعه معاونت روستایی برای روستاها اختصاص پیدا کرده و این میزان غیر از اعتبارات استانها است.