۳۵ گفتمان دینی در مدارس بجنورد برگزار شد

سیدناصر حسیینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری گفتمان های دینی در مدارس و دانشگاه های خراسان شمالی با مشارکت نهاد تبلیغات اسلامی و فعالیت روحانیان برگزیده و اساتید دینی، اظهار کرد: برگزاری گفتمان ها گامی برای پرورش فکری و اعتقادی نوجوانان و جوانان است.

وی اضافه کرد: انتظار می رود گفتمان های دینی با بهره مندی از ظرفیت های علمی و فرهنگی استان پاسخگوی نیازها و سوالات نسل جوان، در حوزه های اعتقادی و اخلاقی باشد.

حسینی برگزاری گفتمان دینی را در جامعه امروزی امری اجتناب ناپذیر دانست و لازمه اجرای صحیح و اصولی این گفتمان ها را نیازسنجی و مخاطب شناسی عنوان کرد.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اضافه کرد: در برگزاری گفتمان های دینی در راستای پاسخگویی به نیازها و سوالات نسل جوان، موضوعات متنوعی در حوزه اعتقادات، اخلاق و احکام مورد نظر است که به تناسب جنسیت و رده سنی مخاطبان، طی گفتمان های دینی در مدارس، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حسینی تصریح کرد: پاسخگویی به سوالات و شبهات فکری، اعتقادی و سیاسی نسل جوان و همچنین بالا بردن سطح آگاهی آنان از مسائل روز جامعه، از جمله اهداف برگزاری گفتمان های دینی است.

وی افزود: این گفتمان ها با موضوعات مختلف اعم از حجاب و عفاف، آسیب‌های اجتماعی و روابط اجتماعی، راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی، نقش معنویت در زندگی، نماز، مهدویت و ... در مدارس و دانشگاه های استان برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در آذر ماه سال جاری تعداد ۳۵ گفتمان دینی در مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان بجنورد در تمام مقاطع تحصیلی اجرا شده است.