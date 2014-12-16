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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

به همت نهاد تبلیغات اسلامی؛

۳۵ گفتمان دینی در مدارس بجنورد برگزار شد

۳۵ گفتمان دینی در مدارس بجنورد برگزار شد

بجنورد- دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: در آذر ماه جاری ۳۵ گفتمان دینی به همت نهاد تبلیغات اسلامی در مدارس شهرستان بجنورد برگزار شد.

سیدناصر حسیینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری گفتمان های دینی در مدارس و دانشگاه های خراسان شمالی با مشارکت نهاد تبلیغات اسلامی و فعالیت روحانیان برگزیده و اساتید دینی، اظهار کرد: برگزاری گفتمان ها گامی برای پرورش فکری و اعتقادی نوجوانان و جوانان است.

وی اضافه کرد: انتظار می رود گفتمان های دینی با بهره مندی از ظرفیت های علمی و فرهنگی استان پاسخگوی نیازها و سوالات نسل جوان، در حوزه های اعتقادی و اخلاقی باشد.

حسینی برگزاری گفتمان دینی را  در جامعه امروزی امری اجتناب ناپذیر دانست و لازمه اجرای صحیح و اصولی این گفتمان ها را نیازسنجی و مخاطب شناسی عنوان کرد.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اضافه کرد: در برگزاری گفتمان های دینی در راستای پاسخگویی به نیازها و سوالات نسل جوان، موضوعات متنوعی در حوزه اعتقادات، اخلاق و احکام مورد نظر است که به تناسب جنسیت و رده سنی مخاطبان، طی گفتمان های دینی در مدارس، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

حسینی تصریح کرد: پاسخگویی به سوالات و شبهات فکری، اعتقادی و سیاسی نسل جوان و همچنین بالا بردن سطح آگاهی آنان از مسائل روز جامعه، از جمله اهداف برگزاری گفتمان های دینی است.

وی افزود: این گفتمان ها با موضوعات مختلف اعم از حجاب و عفاف، آسیب‌های اجتماعی و روابط اجتماعی، راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی، نقش معنویت در زندگی، نماز، مهدویت و ... در مدارس و دانشگاه های استان برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در آذر ماه سال جاری تعداد ۳۵ گفتمان دینی در مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان بجنورد در تمام مقاطع تحصیلی اجرا شده است.

کد مطلب 2444389

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