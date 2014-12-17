نتايج مرحله سوم نهمين دوره آزمون اعطای مدرك به حفاظ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين آزمون كه در روز جمعه 21 آذرماه و با اعلام آمادگي 47 نفر از راه يافتگان به مرحله سوم نهمين دوره طرح ارزيابي و اعطاي مدرك به حفاظ برگزار گرديد، 12 نفر از شركت كنندگان حائز دريافت مدرك درجه 2 حفظ گرديدند كه از اين تعداد 6 نفر از آنان علاوه بر دريافت مدرك درجه 2 به مرحله چهارم نهمين دوره طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن راه پيدا كردند و مابقي افراد شركت كننده نيز مدرك درجه 3 حفظ را دريافت خواهند نمود.

1- قبولشدگان محترم مي‌بايست يك قطعه عكس(4*3) با زمینه روشن(با درج نام و نام خانوادگي و كد ملي در پشت عكس)، يك برگ تصوير شناسنامه و تصوير كارت ملي خود را حداكثر تا تاريخ 10 دي ماه سال جاري به آدرس: تهران، خيابان حافظ، پايين تر از خيابان طالقاني، خيابان رشت، پلاك 39 (سازمان دارالقرآن الكريم دبيرخانه اعطاي مدرك به حفاظ)، كد پستي 1591818511 ارسال نمايند.

تبصره: حفاظي كه موفق به کسب مدرک با درجه اعلام شده در سال‌های گذشته گردیده‌اند، مدرک جديد براي ايشان صادر نگريده فلذا از ارسال مجدد مدارك خودداري نمايند.

2- حفاظ محترمي كه مجاز به شركت در مرحله چهارم طرح شده‌اند، در صورت دارا بودن 10 سال سابقه تدریس در زمینه آموزش حفظ قرآن کریم، مي‌بايست سوابق خود را از طريق فرم‌هاي مربوطه حداكثر تا تاريخ 25 دي ماه سال جاري به معاونت آموزش و پژوهش اين سازمان ارسال نمايند.

تبصره1: پس از تأييد سوابق 10 ساله توسط شوراي كارشناسي، به افراد تأييد شده شش‌ماه فرصت مطالعه داده خواهد شد. همچنين زمان(حدوداً مرداد‌ماه 1394) و مكان دقيق اين مرحله به همراه منابع آزمون طي نامه به اطلاع ايشان خواهد رسيد.

تبصره2: عدم ارسال به موقع سوابق به منزله انصراف از حضور در مرحله چهارم خواهد بود.

تبصره 3: منابع آزمون مرحله چهارم به شرح جدول زير خواهد بود:

- علوم قرآني كتاب علوم قرآني-تأليف آيت الله معرفت- انتشارات سمت .

- تفسير سُوَر منتخب از تفسير نمونه(تأليف آيت الله مكارم شيرازي)با حذف بخشهايي كه با عنوان نكات و نكات تفسيري آمده است: حمد، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، هود، یوسف، اسراء، نحل، مومنون، احزاب، حجرات، انسان، یس، لقمان، قیامه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، روم، عنکبوت، دخان، واقعه، ملک، الرحمن، حشر، حدید و جزء سی ام قرآن کریم.

3- براساس مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي كارشناسي و تخصصي طرح اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن در ارديبهشت 93 قبولي مراحل اول و سوم حفاظي كه مجاز به شركت در مرحله چهارم طرح شده‌اند، تا زمان ارسال سوابق تدريس 10 ساله توسط ايشان، محفوظ خواهد بود.

4- حفاظي كه در سال جاري براي اولين بار مجاز به شركت در مرحله سوم طرح شده‌اند و حد نصاب لازم را براي دريافت مدرك درجه 2 و يا شركت در مرحله چهارم كسب نكرده‌اند مي‌توانند بر اساس آيين نامه طرح، بدون حضور در آزمونهاي مرحله اول و دوم – پس از ثبت نام (همزمان با كليه متقاضيان كه حدوداً از نيمه اسفندماه سالجاري آغاز خواهد شد) در آزمون مرحله سوم دهمين دوره طرح ارزيابي و اعطاي مدرك به حفاظ در سال 1394 شركت نمايند.

نتايج مرحله چهارم هفتمين و هشتمين دوره آزمون طرح ارزيابي و اعطاي مدرك به حفاظ قرآن نيز تا آخر دي ماه سال جاري اعلام خواهد شد.

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