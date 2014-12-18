عملیات ارتش سوریه علیه تروریستها در غرب دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع سوری از حملات توپخانه ای ارتش به مراکز گروههای مسلح در منطقه الطیبیه در حومه غربی دمشق خبر دادند.

از سوی دیگر برخی منابع به درگیری های پراکنده میان تروریستهای جبهه النصره و گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه با تکفیری های داعش در القلمون اشاره کردند.

خبر دیگر اینکه روزنامه تایمز انگلیس از غارت آثار باستانی سوریه و عراق از سوی داعش و فروش آن در کشورهای غربی پرده برداشت.

منابع امنیتی در بلغارستان از بازداشت سه مظنون به اتهام تروریسم که قصد حرکت به سوریه داشتند خبر دادند.