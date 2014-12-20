«من از سپیده صبح بیزارم» به کیارستمی تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار مردمی عوامل فیلم «من از سپیده صبح بیزارم»شب گذشته 27 آذر ماه در باغ موزه سینما برگزار شد. اجرای این مراسم را علی علایی بر عهده داشت و پس از خوشآمدگویی به مهمانان، از عوامل فیلم خواست تا در مورد فیلم چند دقیقه ای صحبت کنند.

علی کریم کارگردان «من از سپیده صبح بیزارم» نمایش شب گذشته این فیلم را به عباس کیارستمی تقدیم کرد.

سپس بابک کریمی بازیگر این فیلم سینمایی با ابراز خوشحالی از اکران فیلم بیان کرد: خوشحالم که این فیلم ها اکران می شوند و به قول رخشان بنی اعتماد، فیلم هایی که ساخته می شوند یک روز دیده می شوند. در این فیلم بر خلاف تمام فیلم هایی که می سازیم و بعد از آن به زندگی مان می رسیم، زندگی و فیلم یکی شدند و سینما، آیینه زندگیمان شد.

مرتضی هدایی فیلمبردار این فیلم سینمایی نیز گفت: پیشنهاد من این است که برای یک بار هم شده همه ما برای گروه سینمایی «هنر و تجربه» تبلیغ کنیم و در مراسم هایش شرکت کنیم چون فیلم های این گروه سینمایی طعم متفاوت بودن دارند.

بهزاد مصلح تدوینگر فیلم نیز از «من از سپیده صبح بیزارم» به عنوان یکی از بهترین تجربه های کاری خود یاد کرد.

فریبرز عرب نیا، سامان مقدم، مجید مظفری، نیکی مظفری، مجید برزگر، لیلا نقدی پری، حمید وکیلی فرد، مرتضی فرشباف، جمشید گرگین، حنیف سروری، عماد توحیدی، علی قربانزاده، علی تبریزی، مانی باغبانی، علیرضا شجاع نوری، مازیار فکری ارشاد، محمد رضا مقدسیان، امیر عابدی، مازیار شیخ الاسلامی از جمله مهمانان این مراسم بودند.