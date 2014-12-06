به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریم کارگردان فیلم «من از سپیده صبح بیزارم» درباره اکران فیلمش در گروه سینمایی «هنر و تجربه» گفت: مهمترین اتفاق سال های اخیر در حوزه سینما قطعا تشکیل گروه سینمایی هنر و تجربه بود. انتخاب نام مناسب برای این گروه و نمایش فیلم هایی که شاید هیچ گاه فرصت دیده شدن ندارند اتفاق بسیار مثبتی است و آن رابه فال نیک می گیریم.

وی ادامه داد: این گروه سینمایی باعث شد تا فاصله ای که بین سینما و برخی مخاطبانی که به دنبال نوع دیگری از سینما بودند برداشته شود. مخاطبانی که سلیقه شان خیلی همسو با جریان روز سینما نیست. تشکیل این گروه سینمایی هم به تجربه گرایی در فیلمسازان جوان کمک می کند و هم تاثیر خوبی در جریان اصلی سینمای ما خواهد گذاشت.



کریم افزود: کم کم از نمایش فیلمم ناامید می شدم و فکر می کردم هیچ گاه با مخاطب آن را در سالن سینما نخواهم دید اما قطعا حضور فیلم در گروه سینمایی «هنر و تجربه» غنیمت است. این فیلم تاکنون نمایشی در فستیوال «ادینبورگ» در بخش مرور سینمای ایران و در «موزه هامر» داشته اما در ایران مخاطب زیادی این فیلم را ندیده است و خوشحالم که با مردم کشورم این فیلم را می بینم.

وی در پایان صحبت‌هایش متذکر شد: شروع این اتفاق سینمایی آنقدر خوب است که به اعتقاد من نباید به دنبال کاستی های آن باشیم و نیمه پر لیوان را ببینم. این طرح به مرور کامل تر خواهد شد و اتفاقات بهتری را تجربه خواهد کرد.