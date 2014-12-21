عزت و اقتدار ایران اسلامی در منطقه و جهان به برکت خون شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند صبح یکشنبه در مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهر زاغه به اهمیت جایگاه و نقش شهدا در اقتدار امروز ایران اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: امروز شاهد عزت، سربلندی و اقتدار نظام اسلامی در ابعاد مختلف در سطح منطقه و دنیا هستیم.

وی با بیان اینکه به برکت خون شهدا امروز شاهد پیشرفت و رشد همه جانبه ایران اسلامی هستیم، افزود: خون پاک شهدا زمینه ساز عزت ایران اسلامی در عرصه های مختلف و مسیر سرخ آنها پرچم هدایت جامعه است.

استاندار لرستان عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی در سطح منطقه و جهان، امنیت حاکم بر کشورمان و تبدیل ایران به قدرت برتر منطقه را مرهون خون شهدا دانست و بیان داشت: همه این عزت آفرینی ها به برکت خون شهدا و پایمردی ایثارگران رقم خورده است.

بازوند با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه عنوان کرد: این فرهنگ از یادگارهای حضرت امام(ره) است که باید همواره تبیین و ترویج آن در جامعه مدنظر قرار گیرد چرا که توفیقات ما در دوران دفاع مقدس و جریان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تبیین و ترویج این فرهنگ در کشور به دست آمد.

وی با تاکید بر اینکه عاملی که امروز از تهدیدهای ابرقدرتها علیه ایران جلوگیری می کند فرهنگ جهاد و شهادت است بر انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسلهای جوان و نوجوان کشور و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تاکید کرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه امروز نسل جوان با تهاجم فرهنگی دشمنان مواجه است تصریح کرد: در این راستا نقش دانشگاهها و همچنین آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ جهاد و شهادت و آشنایی این نسل با فداکاری و ایثارگری شهدا، ایثارگران و جانبازان بسیار مهم است.

بازوند همچنین با تقدیر از حضور باشکوه مردم شهرهای بروجرد و زاغه در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهدای گمنام، این حضور پرشور را نشان دهنده اوج عشق و محبت مردم به شهدا دانست.

بنابراین گزارش مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهر زاغه از توابع شهرستان خرم آباد با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان، فرماندهی انتظامی لرستان، فرماندار خرم آباد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

مراسم تشیع پیکر مطهر دو شهید گمنام از مقابل سپاه شهرستان زاغه آغاز و پیکر این شهدا در محل پارک شهدای گمنام زاغه به خاک سپرده شدند.

در جریان برگزاری این مراسم حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر پیکر شهدا نماز خواندند.