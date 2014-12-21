خلخال می تواند به قطب کوهنوردی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی ظهر یکشنبه در بازدید از تله کابین خلخال تصریح کرد: این شهرستان می تواند به قطب گردشگری زمستانی و کوهنوردی تبدیل شود.

وی با اشاره به وجود قللی مانند آق داغ و علم داغ در این شهرستان افزود: این امتیاز طبیعی در منطقه وجود دارد که ورزش های زمستانی و کوهنوردی در خلخال رونق گیرد.

فرماندار خلخال معتقد است ورزش و جوانان شهرستان می تواند با برنامه ریزی مناسب ظرفیت های ورزش کوهنوردی و صعود های ورزشی را در سطح استانی و ملی معرفی کند.

وی به ضرورت احیای صعودهای همگانی در ارتفاعات این شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: استفاده بهینه از ظرفیت های طبیعی موجود در چنین برنامه هایی از دستگاه ها انتظار می رود.

احمدی یکی از اهداف برگزاری جشنواره ورزش های زمستانی خلخال در سال جاری را معرفی همین ظرفیت ها عنوان کرد و گفت: این جشنواره با هدف ایجاد روحیه نشاط در جامعه و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های طبیعی و گردشگری زمستانی این شهرستان در سطح ملی برگزار خواهد شد.

وی با یادآوری توقف دو ساله این جشنواره بیان داشت: تلاش می کنیم با برنامه ریزی مناسب این جشنواره پرطرفدار و پر رونق شهرستان را با همکاری میراث فرهنگی و اداره کل ورزش و جوانان استان به نحو شایسته برگزار کنیم.

فرماندار خلخال تاکید دارد که استفاده از ظرفیت های بالقوه طبیعی برای فراهم کردن زمینه ایجاد روحیه نشاط در جامعه و بهره گیری از پتانسیل های زمستانی ضرورت دارد.

احمدی همچنین از اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اجرای طرح تله کابین اندبیل خبر داد و گفت: دو شرکت سرمایه گذاری گردشگری برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده اند.

وی با تاکید به ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان، افزود: در صورت بهره برداری از تله کابین یکی از خواسته های مهم و به حق مردم خلخال پس از سال های طولانی انتظار محقق خواهد شد.