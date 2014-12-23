به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از پايگاه اينترنتي يوميد، سازمان همكاري هاي اسلامي در حال برنامه ريزي براي برگزاري يك كنفرانس صلح در پيشاور پاكستان است. هدف از برگزاري اين كنفرانس اتخاذ استراتژي اي مشترك در مقابل پديده تروريزم اعلام شده است.



اياد امين مدني، دبيركل سازمان همكاري هاي اسلامي اين خبر را در جريان ديدار با پرويز ختاك، سروزير ايالت خيبر پاختونخواي پاكستان اعلام كرد.



دبيركل سازمان همكاري هاي اسلامي، ضمن محكوم كردن حمله طالبان به مدرسه اي در شهر پيشاور كه منجر به كشته شدن ١٤٨ تن، از جمله ١٣٢ كودك شد، با خانواده هاي قربانيان اين حمله تروريستي ابراز همدردي كرد.



در اين ديدار سروزير ايالت خيبر پاختونخواي پاكستان گفت، دولت ايالتي در حال سازماندهي تيمي از روانشناسان است تا به دانش آموزان حاضر در اين حادثه جهت كاهش اثرات رواني اين حمله هولناك كمك كنند.



مدني گفت: تروريستها را به دليل اقدامات رقت بارشان نه مي توان پاكستاني ناميد، نه مسلمان و نه حتي انسان. آنها به دليل اقدامات ضد بشري شان شايسته هيچگونه همراهي اي نيستند و من اينجا هستم تا تاثر عميق اعضاي سازمان همكاري هاي اسلامي از اين حادثه را اعلام كنم.



مدني همچنين از تعدادي از مجروحان حادثه مدرسه پيشاور عيادت كرد.



تاريخ دقيق برگزاري كنفرانس صلح در پيشاور هنوز اعلام نشده است.

سازمان همكاري هاي اسلامي در پيشاور كنفرانس صلح برگزار مي كند