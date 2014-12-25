"من زنده ام" به پنج زبان ترجمه می شود/ معجزه کلمه عامل استقبال از کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری در محل ساختمان شوراری شهر مشهد؛ مجمع بانوان کلان شهرها را فرصت خوبی برای حضور بانوانی که در عرصه شوراها فعالیت می کنند دانست و اظهار داشت: اکنون دورانی رسیده است که مردم شوراها را می شناسند و از طرفی خود اعضای شورا هم نسبت به وظایف خود شناخت خوبی کسب کرده اند.

وی اقبال عمومی به انتخاب بانوان در شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و افزود: در بسیاری از استان هایی که انتظار نداشتیم به بانوان رأی قابل توجهی داده شود، بسیاری از بانوان رأی آوردند و حتی در برخی از این شهرها، بانوان به ریاست شورای شهر برگزیده شده اند.

رئیس مجمع مشورتی بانوان کلانشهرهای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها تصریح کرد: رویکرد فرهنگی اجتماعی مجموعه های زیر نظر شوراهای شهر نشان دهنده این است که شهرداری ها به مسائل فرهنگی اجتماعی توجه ویژه ای نشان می دهند و بانوان عمدتا به این مسائل توجه بیشتری دارند.

وی با بیان این که ذات و جوهره مجمع بانوان کلانشهرها مشورتی است افزود: بانوان عضو شورای کلان شهرها در این مجمع با بهره گیری از تجارب خود و دیگران و با توجه به ظرفیت های استان ها طرح هایی تصویب می کنند.

آباد یکی از مصوبات این مجمع را ناظر بر سلامت و محیط زیست عنوان کرد و اظهار داشت: مصوبه پایش سموم گیاهی مواد غذایی تره بار ابتدا در تهران به تصویب رسید و تمام مواد گیاهی که به میادین تره بار تهران وارد می شدند، کدگذاری و مورد پایش قرار می گرفتند.

وی افزود: با جلوگیری از ورود میوه و تره بار نامرغوب به تهران، این میوه و تره بار راهی بازارهای شهرستان ها شد که با تصویب طرح پایش سموم گیاهی در استان ها، این مشکل برطرف شد.

رئیس مجمع مشورتی بانوان کلانشهرهای چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرها مصوبه دیگر مجمع را طرح ساماندهی آنتن های مخابراتی معرفی کرد و گفت: با تصویب این طرح شهرداری ها تمام آنتن های مخابراتی که خارج از مقررات نصب شده بودند، از رده خارج کرد.

وی طرح جامع ساماندهی آسیب های اجتماعی را از دیگر مصوبات مجمع بانوان کلانشهرها دانست و ادامه داد: برخی از این طرح ها از طریق شورایاری استان ها به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.

من زنده ام به پنج زبان دنیا ترجمه می شود

نویسنده کتاب "من زنده ام" علت استقبال از کتاب خود را معجزه کلمه عنوان کرد و اظهار داشت: این تجربه به این دلیل مورد توجه قرار می گیرد چون جامعه مشتاق شنیدن بسیاری از خاطراتی است که نسل امروز درباره آن چیزی نمی داند و هر کتابی که نوشته می شود تصویر جنگ را روشن تر می کند.

وی تأکید کرد: وقتی کلمه ای با احساس بیان شود و این حس به مخاطب انتقال پیدا کند، مخاطب می تواند با کتاب ارتباط برقرار کند.

آباد با بیان این که تصور نمی کردم از این کتاب تا این حد استقبال شود، ادامه داد: بعد از چاپ بیست و نهم که تقریظ رهبری را دریافت کردم، به قدری استقبال از کتاب زیاد شد که حق انتشار کتاب را به مجمع ناشرین انقلاب واگذار کردم.

وی افزود: ترجمه کتاب به زبان های آلمانی، فرانسه، اردو، عربی و انگلیسی رو به پایان است.