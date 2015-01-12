به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع ناشران انقلاب اسلامی با همکاری نهادهای فرهنگی دیگر، اولین دوره از مسابقات سراسری کتابخوانی «کتاب و زندگی» را از اول محرم امسال (چهارم آبانماه) آغاز کرد که پایان مهلت شرکت در این مسابقه تا ۱۹دی مصادف با ۱۷ربیعالاول (میلاد پربرکت پیامبر اسلام (صلالله علیهوآلوسلم) ) بود.
اولین دوره این مسابقات با محوریت کتاب «من زندهام» خاطرات دوران اسارات خانم معصومه آباد برگزار شد که طی آن ۷۰هزارنفر در مسابقه شرکت کردند. تاکنون بیش از ۱۷۵چاپ از این کتاب با شمارگان ۳۰۰هزار جلد، از سوی انتشارات بروج به بازار عرضه شد که علیرغم پایان مسابقه، استقبال از کتاب، همچنان ادامه دارد. این انتشارات با ابتکار بالابردن شمارگان و تعویض کاغذ کتاب، قیمت آن را ۶۰درصد کاهش داد.
مراسم پایانی این مسابقه در به زودی برگزار و در آن ضمن اعلام برندگان، کتاب محوری دومین دوره مسابقه «کتاب و زندگی» معرفی خواهد شد.
