استولتنبرگ: به دنبال فرصتی برای گفتگوهای سیاسی با روسیه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز در اظهاراتی اعلام کرد که این نهاد به دنبال گفتگو با روسیه است و در این راستا انتظار همکاری با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا در این موضوع را داشته و در این مسیر گام برمی دارد.

دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان در بروکسل صحبت می کرد، ادامه داد: ما به دنبال تقابل با روسیه نیستیم. ما جنگ سرد جدید دیگری نمی خواهیم و بر همین اساس است که به دنبال فرصتی برای گفتگوهای سیاسی با روسیه هستیم.

وی همزمان با این سخنان تصریح کرد که ناتو پیام دولت جدید آمریکا مبنی بر اینکه چنین مذاکراتی باید با قوت به انجام برسد را نیز مورد حمایت خود قرار خواهد داد.

«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در ادامه افزود: ما در نشست سران در ورشو توافق کردیم که هم به دفاعی قدرتمند و هم به گفتگوهای سیاسی با روسیه نیاز داریم.