نمی توان روسیه را منزوی کرد / داعش یک گروه تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در اظهاراتی خواستار مذاکره با روسیه شد؛ همچنین از برقراری تماس میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه ابراز خرسندی کرد.

«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو که در آلمان به سر می برد، دراین باره اعلام کرد: روسیه بزرگترین همسایه ما است. هرگز نمی توان روسیه را منزوی کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: باید روابطمان را با روسیه مدیریت کنیم. به ویژه زمانیکه تنش ها با مسکو بالا گرفته است، باز نگه داشتن راه های برقراری تماس با روسیه از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود.

دبیر کل ناتو با استقبال از گفت و گو ها میان «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» رؤسای جمهور روسیه و ترکیه تأکید کرد: پس از سرنگونی جنگنده روسه در سال گذشته، من خواستار برقراری تماس مستقیم میان آنکارا و مسکو شدم.

این مقام ناتو افزود: داعش یک گروه تروریستی است؛ نمی توان با آن به رایزنی پرداخت؛ اما روسیه همسایه ما است و لذا باید با این کشور رایزنی کرد.