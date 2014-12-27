سفیر قم به مرحله نیمه نهایی والیبال بانوان کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته اول بانوان کشور عصر شنبه پایان یافت و تیم والیبال سفیر قم در ششمین مسابقه خود برابر نماینده کرج شکست خورد.
در گروه نخست این رقابتها تیمهای تهران، باریج اسانس کاشان، سفیر قم و بهنام کرج حضور داشند که در سومین روز دور برگشت این رقابتها تیم سفیر قم در مصاف با تیم بهنام کرج بازنده شد اما به لطف جمع آوری امتیازات در مسابقات قبل، راهی نیمه نهایی شد.
در این مسابقه، والیبالیستهای سفیر قم که در دیدار رفت این تیم را شکست داده بودند در حالی برابر این تیم قرار گرفتند که صعودشان به نیمه نهایی پیش از این قطعی شده بود.
در این بازی تیم بهنام کرج توانست ۳ بر یک سفیر قم را شکست دهد اما سفیر با وجود این شکست پس از تیم هیئت والیبال استان تهران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد تا امیدهایش را برای صعود به لیگ برتر افزایش دهد.
نماینده قم در نخستین بازی از دور برگشت به دیدار باریج اسانس کاشان رفت و با حساب ۳ بر صفر این تیم را شکست داد و در دومین مسابقه برابر هیئت والیبال استان تهران ۳ بر یک بازنده شد.
در گروه دوم این مسابقات نیز تیمهای استقلال آباده، میزان خراسان، نفت امیدیه و آتش و یخ تهران حضور داشند که از این گروه تیمهای میزان خراسان و استقلال آباده به نیمه نهایی رسیدند.
دور نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای دسته یک زنان کشور روزهای ۱۰ و ۱۱ دی ماه پیگیری میشود و ۲ تیم برتر این مسابقات به لیگ برتر والیبال بانوان کشور صعود میکنند.
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