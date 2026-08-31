سیدی: اقدام مامای بجنوردی در سیریک نماد تعهد و مسئولیت اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار گزارش مهر از بجنورد تا سیریک؛ مامایی که جنگ را به جان خرید تا مادران تنها نمانند طی برنامه‌ای با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، از مامای بجنوردی که بندر سیریک را برای ادامه خدمت خود انتخاب کرده بود، دعوت و با اهدای لوح تقدیر از اقدام ایثارگرانه و فداکارانه این ماما در شرایط بحرانی و جنگ قدردانی شد.

حجت‌الاسلام سیدحسن سیدی در این برنامه با بیان اینکه تربیت صحیح فرزندان در خانواده‌ها موجب بروز شخصیت‌های ایثارگر و فداکار می‌شود، گفت: تربیت و ایمان خانواده‌ها عامل مهمی در قرار گرفتن افراد در مسیر خدمت به جامعه است.

وی با ابراز دعای خیر و آرزوی طول عمر برای تمامی افرادی که مسیر خدمتی خود را اینگونه انتخاب می‌کنند، تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به خاک کشور حمله کرده بود، حضور افرادی چون این مامای فداکار که با عشق و اراده تصمیم به خدمت در مناطق صعب‌العبور جنوب کشور گرفته بود، قابل تقدیر است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به ایثار و فداکاری این ماما در خدمت به مادران باردار در بندر سیریک، تأکید کرد: این اقدام نمادی از تعهد و مسئولیت اجتماعی کارکنان حوزه سلامت است و دانشگاه باید به نحو شایسته از نیروهای ارزشمند با هر تفکر و سلیقه سیاسی و مذهبی حمایت کند تا این افراد بتوانند در بدنه خدمت‌رسانی به جامعه حضور یابند.

در پایان این برنامه، لوح تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به خانم طاهری، مامای جوانی که در شرایط بحرانی جنگ به بندر سیریک رفته بود، اهدا شد.