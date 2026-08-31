توزیع بیش از ۳۱ هزار تن نهاده دامی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌اله نامداری، ظهر دوشنبه به رسانه‌ها اظهار کرد: در مردادماه سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۳۱ هزار و ۱۲ تن انواع نهاده دامی در میان بهره‌برداران و واحدهای دامی استان توزیع شده است.

وی افزود: از مجموع نهاده‌های توزیع‌شده، ۶ هزار و ۵۴۱ تن جو، ۱۴ هزار و ۳۳ تن ذرت، هفت هزار و ۴۳۸ تن کنجاله سویا و سه هزار تن کنسانتره بوده است.

توزیع نهاده‌ها از مسیر سامانه‌های هوشمند

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، گفت: توزیع نهاده‌ها بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و در بستر سامانه‌های «بازارگاه» و «مالیار» صورت گرفته است.

نامداری ادامه داد: فرآیند تخصیص و توزیع نهاده‌های دامی به صورت مستمر مورد پایش قرار دارد تا روند تأمین و توزیع نهاده‌ها با دقت بیشتری انجام شود و بهره‌برداران بتوانند سهمیه‌های خود را در چارچوب ضوابط دریافت کنند.

پایش هوشمند چرخه توزیع نهاده‌ها

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، اظهار کرد: پایش هوشمند و مویرگی چرخه توزیع نهاده‌ها، نظارت کمی و کیفی و نمونه‌برداری مستمر آزمایشگاهی از خوراک دام تولیدی، از جمله اقدامات این معاونت برای صیانت از حقوق بهره‌برداران و حمایت از تولیدکنندگان بخش دام است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: اجرای این اقدامات با هدف افزایش شفافیت در فرآیند توزیع، جلوگیری از انحراف در تخصیص نهاده‌ها و اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان واقعی به نهاده‌های مورد نیاز انجام می‌شود.

تأکید بر عدالت در توزیع سهمیه‌ها

نامداری با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت‌های چندلایه بر فرآیند توزیع نهاده‌های دامی، گفت: شفافیت در فرآیند تخصیص، رعایت عدالت در توزیع سهمیه‌ها بر اساس دام موجود و حذف واسطه‌های غیرضروری، از اهداف اصلی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تداوم پایش و نظارت بر چرخه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، حمایت از تولید پایدار و کاهش دغدغه دامداران استان را دنبال می‌کند.