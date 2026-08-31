روسیه ممنوعیت صادرات گازوئیل را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، دولت روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل این کشور تا ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) تمدید شده است.

در این بیانیه‌ آمده است:

«صادرات سوخت دریایی و گازوئیل حمل‌شده از سوی تولیدکنندگان روسی هم شامل این ممنوعیت می‌شود.

سه منبع پیش از این در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده بودند که روسیه به دلیل تداوم کمبود سوخت در بازار داخلی و ادامه توقف فعالیت چند پالایشگاه در پی حمله‌های پهپادی اوکراین، این ممنوعیت را تمدید خواهد کرد.

روسیه ممنوعیت صادرات را از ۸ تا ۳۱ ژوئیه (۱۷ تیر تا نهم مرداد) به‌عنوان بخشی از اقدامی گسترده‌تر برای حمایت از بازار سوخت داخلی اعمال و سپس آن را برای تولیدکنندگان سوخت تا ۳۱ اوت (نهم شهریور) تمدید کرد.

این کشور همچنین صادرات گازوئیل از سوی کشورهای غیرتولیدکننده و صادرات بنزین خودرو را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ بهمن) و سوخت جت را تا پایان نوامبر ۲۰۲۶ (نهم آذر) ممنوع کرده است.

روسیه پس از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ گازوئیل در جهان به‌شمار می‌رود. پیش از این ممنوعیت، صادرات این کشور به دلیل کمبود داخلی ناشی از حمله‌های پهپادی اوکراین کاهش یافته بود.»