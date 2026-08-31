به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر ؛ سهیل سلطانی، مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلالاحمر، با اشاره به جایگاه رو به رشد ایران کلینیک در عرصه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی در کشور غنا اظهار کرد: توسعه زیرساختها و ارتقای تجهیزات این مرکز، آن را به یکی از مراکز قابل اتکا برای آموزشهای عملی و مهارتمحور در حوزه علوم پیراپزشکی تبدیل کرده است.
وی افزود: در همین چارچوب، دانشکده پیراپزشکی آکرا از ظرفیت علمی و تجربی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح آموزشهای عملی دانشجویان خود بهرهبرداری میکند و روند اعزام و حضور دانشجویان برای گذراندن دورههای کارآموزی در ایران کلینیک، به یک همکاری مستمر آموزشی تبدیل شده است.
سلطانی با تأکید بر اینکه هلالاحمر ایران امروز فراتر از ارائه خدمات درمانی، در جایگاه یک نهاد مرجع در انتقال تجربههای علمی و عملی در حوزه سلامت قرار گرفته است، گفت: حضور دانشجویان و فراگیران رشتههای پیراپزشکی در این مرکز، بیانگر اعتماد علمی مراکز دانشگاهی کشور میزبان به توانمندیهای تخصصی جمعیت هلالاحمر ایران است.
وی ادامه داد: این همکاری، مصداق روشن دیپلماسی سلامت و توسعه تعاملات علمی میان ایران و کشورهای منطقه است؛ رویکردی که در آن تجربههای موفق جمهوری اسلامی ایران در حوزه آزمایشگاه، خدمات تشخیصی و مدیریت سلامت، به عنوان یک الگوی آموزشی در اختیار مراکز علمی سایر کشورها قرار میگیرد.
مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: ایران کلینیک در غنا امروز تنها یک مرکز ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه به یک پایگاه آموزشی–تجربی تبدیل شده که نقش مهمی در توانمندسازی نیروی انسانی حوزه سلامت در کشور میزبان ایفا میکند.
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصول انساندوستی و جهانشمولی، مسیر توسعه همکاریهای علمی و آموزشی را در کنار مأموریتهای درمانی خود دنبال میکند و این روند میتواند به تقویت جایگاه بینالمللی ایران در حوزه سلامت و علوم پزشکی منجر شود.
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