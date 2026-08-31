«بی مرز» از نخستین آلبوم خود رونمایی کرد؛ تلاش برای فاصله از محدودیت

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «بیمرز» با آهنگسازی، ترانهسرایی و خوانندگی کسری احدیان عصر روز یکشنبه ۸ شهریور درمجموعه «ایوا» رونمایی شد.
این آلبوم بهصورت فیزیکی تولید و عرضه شده است و شامل هشت قطعه «بیمرز» (نسخه آکوستیک)، «برو»، «جاده»، «روزهای بارونی»، «افسوس»، «بیمرز»، «منم مثل توام» و «زندگی سخته» است. ضمن اینکه کسری احدیان آهنگساز، ترانهسرا، خواننده و نوازنده گیتار آکوستیک این آلبوم بوده و تنظیم، میکس و مسترینگ اثر را مهدی نیکخواه بهرامی بر عهده داشته و سولوهای گیتار الکتریک نیز توسط رضا محمودی ساخته شده است.
رضا محمودی (گیتار الکتریک)، مجتبی آخوندی (درامز)، محمدامین سیفینیا (گیتار الکتریک) و بنیامین کیانی (گیتار باس) از نوازندگان و علیرضا تبریزیان تهیه کننده این پروژه موسیقایی هستند.
کسری احدیان در مراسم رونمایی این آلبوم با اشاره به سابقه فعالیت خود در موسیقی گفت: فعالیت هنری من در زمینه ساخت و اجرای موسیقی از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و در این سالها با گروهها و نوازندگان مختلف همکاری کردم. در هر دوره تعدادی قطعه شکل گرفت که بخشی از این آثار در نهایت در آلبوم «بیمرز» مورد استفاده قرار گرفت.
وی درباره شکلگیری گروه «بیمرز» توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتم دوباره گروهی تشکیل بدهم و با رضا محمودی درباره این موضوع صحبت کردم. برخی از اعضای گروه نیز از سالهای گذشته با من همکاری داشتند که در نهایت منجر به شکل گیری گروه «بیمرز» شد.
احدیان درباره انتخاب نام گروه نیز گفت: من فضای ثابتی برای ساخت موسیقی در ذهنم ندارم و نمیخواستیم خودمان را به یک سبک خاص محدود کنیم. نام «بیمرز» را انتخاب کردیم تا در آینده امکان تجربه فضاها و ایدههای متفاوت را داشته باشیم.
در ادامه، رضا محمودی نوازنده گیتار الکتریک گروه «بیمرز» نیز درباره شکلگیری این گروه یادآور شد: «بیمرز» نتیجه تلاشهایی است که در سالهای گذشته به دلایل مختلف به نتیجه نرسید. من و کسری در گروههای مختلفی با هم کار کردیم، اما این بار تلاش کردیم کنار هم بمانیم و فعالیتمان را ادامه دهیم. به همین منظور از پاییز ۱۴۰۳ فعالیت گروه جدیتر شد و بهتدریج از مرحله اجرای کنسرت به سمت تولید و انتشار آثار پیش رفتیم.
محمودی همچنین از وجود قطعات آماده دیگری برای تولید خبر داد و گفت که گروه در ادامه مسیر خود نیز آثار جدیدی را منتشر خواهد کرد.
مجتبی آخوندی درامر گروه «بیمرز» با اشاره به همکاری طولانیمدت خود با کسری احدیان بیان کرد: از سال ۱۳۸۵ با کسری همکاری داشتهام و جنس صدای او را از همان ابتدا دوست داشتم. معتقدم صدای کسری ظرفیت بالایی دارد و همین علاقه و شناخت باعث شد همکاریمان را ادامه دهیم.
مهدی نیکخواه نیز با اشاره به روند همکاری خود با گروه «بیمرز» توضیح داد: از همان سال نخست، نوری را در این گروه میدیدم که بسیار امیدوارکننده بود؛ بهویژه در آثاری که آقای احدیان ساخته بودند. کلام و ملودیهای این آثار انرژی زیادی به من میداد و گاهی آنقدر درگیر تنظیم میشدم که تا صبح روی قطعات کار میکردم تا روز بعد آنها را به استودیو ببرم تا بچهها بشنوند، نظرشان را بگویند و تغییرات لازم را اعمال کنیم. ما تیمی هستیم که به این گروه امید داریم و امیدواریم با حمایت مخاطبان عزیزمان بتوانیم به فعالیت خود ادامه دهیم و به جایگاههای خوبی برسیم.
محمدامین سیفینیا نوازنده گیتار الکتریک نیز درباره پیوستن خود به گروه اظهار کرد: در ابتدا قرار بود این پروژه تنها چند اجرا داشته باشد، اما بهمرور فعالیت گروه جدیتر شد. امروز از انتخابی که کردم بسیار خوشحالم و معتقدم اعضای گروه بهترین افرادی هستند که میتوانستم برای ادامه این پروژه در کنار خود داشته باشم.
بنیامین کیانی نوازنده گیتار باس این گروه نیز با اشاره به تجربه فعالیت در گروههای مختلف گفت: در«بیمرز» از توانایی نوازندگان گروه اطمینان دارم و روی صحنه هیچ نگرانیای درباره عملکرد اعضای دیگر ندارم. آلبومهای دوم و سوم گروه نیز در حال آماده شدن هستند و از نظر سبک و فضا تفاوتهایی با آلبوم نخست خواهند داشت.
علیرضا تبریزیان تهیهکننده گروه «بیمرز» نیز با اشاره به فعالیت خود در زمینه حمایت از گروههای موسیقی مستقل مطرح کرد: تلاش من این است که از گروههایی که آثار اورجینال و فارسی تولید میکنند، حمایت کنم تا آثارشان بیشتر شنیده و شناخته شود. این گروه در یک سبک خاص و تکبعدی محدود نشده است و با وجود تفاوت در فضای قطعات، آلبوم از انسجام خوبی برخوردار است.
وی همچنین بر اهمیت حمایت مخاطبان از آثار موسیقی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به تولیدات رسمی و اورجینال هنرمندان شد.
کسری احدیان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تصمیم گروه برای انتشار آلبوم در شرایطی که بخش زیادی از بازار موسیقی به سمت انتشار تکآهنگ حرکت کرده است، گفت: پیش از رونمایی، چهار قطعه از آلبوم بهصورت تکآهنگ منتشر شده بود، اما تصمیم داشتیم نخستین آلبوم گروه را نیز داشته باشیم. داشتن یک آلبوم از دوران نوجوانی برای من یک آرزو بوده است. بخش عمده فرایند تولید آثار در خود گروه انجام شده و اعضای گروه در ساخت، تنظیم و اجرای قطعات نقش داشتهاند. به همین دلیل انتشار یک آلبوم برای ما اهمیت ویژهای داشت.
احدیان همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره آینده گروه، گفت: نمیدانم در آینده چه ایدههایی به ذهنم خواهد رسید و چه موسیقیای خواهیم ساخت. تنها چیزی که میدانم این است که نمیخواهم خودمان را محدود کنیم. انتخاب نام «بیمرز» نیز با همین نگاه انجام شد.
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