به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مروارید در دیدار وزیر وزیر ورزش در تهران بر ضرورت احداث فضاهای ورزشی در مناطق محروم استان ایلام تأکید کرد و گفت: این مناطق نیاز مبرم به فضاهای استاندارد ورزشی دارند که وزارت ورزش و جوانان می تواند دراین خصوص فعالیت های خوبی را در استان ایلام صورت دهد.

وی به کمبود فضاهای ورزشی در استان اشاره کرد و گفت: استان ایلام دارای استعدادهای بالقوه ای است که با ایجاد فضاهای ورزشی مناسب می توان از این ظرفیت ها به نحو مطلوب بهره برد.

وزیر ورزش و جوانان هم برای احداث چندین فضای ورزشی استاندارد در مناطق محروم استان ایلام قول مساعد داد و بر توسعه زیرساخت های ورزش در استان ایلام تأکید کرد.

در دیدار استاندار ایلام با وزیر ورزش و جوانان احداث فضاهای ورزشی جدید در مناطق محروم استان ایلام در دستور قرار گرفت.