عزت اللهی: نشان دادیم که دست از تلاش بر نمی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزت‌اللهی هافبک ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات پس از پیروزی تیمش برابر الظفره درباره این دیدار در گفتگو با رسانه «الشارجه تی وی» اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم در این بازی به پیروزی برسیم. هر مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و هدفمان این است که بیشترین امتیاز ممکن را به دست بیاوریم. این نخستین بازی ما در خانه بود و از این بابت اهمیت بیشتری داشت.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم در نیمه نخست کمی بدشانس بودیم و نتوانستیم از موقعیت‌های خود به خوبی استفاده کنیم و به گل برسیم، اما از ذهنیت تیم در نیمه دوم بسیار خوشحالم و به آن افتخار می‌کنم. در نیمه دوم نشان دادیم که دست از تلاش نمی‌کشیم و تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسیم، به مبارزه ادامه خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی سعید عزت اللهی و مرصاد سیفی ۹۰ دقیقه و سردار آزمون ۴۵ دقیقه برای شباب الاهلی به میدان رفتند و رضا غندی پور دیگر بازیکن ایرانی در لیست این تیم حضور نداشت.