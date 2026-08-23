جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات جهانی اسلواکی و کسب عنوان نایب‌قهرمانی، اظهار کرد: واقعیت امر این است که ما در همه مسابقات نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. یکی از اصول حرفه‌ای ورزش کردن این است که هیچ تیمی نمی‌تواند همیشه نتیجه دلخواه خود را بگیرد و باید به این موضوع توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: تیم ایران چندین سال است که در مسابقات جهانی قهرمان می‌شود و امسال به عنوان نایب‌قهرمانی رسید. بعد از مدت‌ها، روسیه نیز با اختلاف زیادی عنوان قهرمانی را به دست آورد و ۱۴۲ امتیاز کسب کرد، در حالی که ایران با ۱۰۹ امتیاز و ازبکستان با ۹۵ امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. به لحاظ امتیازی، فاصله ایران با روسیه قهرمان قابل توجه بود. با این حال، واقعیت این است که کشتی فرنگی روسیه فقط محدود به داخل این کشور نیست و این سبک کشتی به تمام اروپا و دنیا صادر شده است؛ روسیه همچنان مهد کشتی فرنگی دنیاست.

خیرآبادی خاطرنشان کرد: امسال به دلیل مسائل جنگی و شرایط بسیار سختی که در کشورمان وجود داشت، تیم نتوانست به انسجام و تمرکز فکری لازم برسد و آمادگی و آماده‌سازی نیز به شکل مطلوب انجام نشد. حتی اگر تمام شرایط فراهم شده باشد، از لحاظ روحی و روانی کمبودها و نابسامانی‌هایی وجود داشت. به دلیل موشک‌باران و شرایط، شاید بچه‌ها نتوانستند به شرایط مطلوب خود برسند و تمرینات خوبی را پشت سر بگذارند.

مربی کشتی فرنگی تصریح کرد: با این حال، این مسابقات باید برای ما یک زنگ خطر سازنده باشد. باید توجه بیشتری به استان‌ها داشته باشیم، کشتی را از حالت چندقطبی خارج کنیم و آن را در سراسر کشور توسعه دهیم. مربیان سازنده و استعدادهای ناب و ارزشمندی در نقاط مختلف کشور وجود دارند و باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی افزود: باید اردوهای تخصصی برای اوزان مختلف برگزار کنیم؛ سنگین‌وزن‌ها، میان‌وزن‌ها و سایر اوزان را به صورت جداگانه و تخصصی تمرین دهیم. همچنین بسیار مهم است که بتوانیم تیم‌های «الف»، «ب» و حتی تیم سوم داشته باشیم و برای هر کدام، مربیان و کادرهای فنی مناسب در نظر بگیریم. این کار می‌تواند کشتی ایران را برای سال‌ها و حتی دهه‌ها بیمه کند.

خیرآبادی درباره نتیجه تیم جوانان در مسابقات جهانی نیز گفت: نتیجه این مسابقات، نتیجه بدی نبود. ما مدت‌هاست قهرمان جهان می‌شویم و انتظار قهرمانی داشتیم، اما باید شرایط جنگی حاکم بر کشور را نیز در نظر بگیریم. این شرایط روی تیم نوجوانان نیز تأثیر گذاشت و کار را برای رده‌های دیگر هم واقعاً سخت کرد؛ بنابراین باید این مسائل را واقع‌بینانه لحاظ کنیم. البته از نظر امکانات، مشکل خاصی نداشتیم و تمام شرایط لازم فراهم شده بود، اما با توجه به شرایط موجود، اساساً اعزام تیم به چنین مسابقاتی نیز کار بسیار سختی بود.

مربی کشتی فرنگی یکی دیگر از دلایل عملکرد تیم جوانان را تغییر رده سنی برخی کشتی‌گیران دانست و گفت: احتمال دیگری که می‌دهم این است که سال گذشته تقریباً تمام اعضای تیم جوانان به رده بزرگسالان رفتند و امسال با تیمی مواجه بودیم که بخش زیادی از کشتی‌گیران آن برای نخستین بار در رده جوانان حضور داشتند. اینکه کشتی‌گیران از رده نوجوانان وارد جوانان شوند و در همان سال اول بتوانند خودشان را در مسابقات جهانی پیدا کنند، کار سختی است و شاید حضور تعداد زیادی از کشتی‌گیران در سال نخست رده جوانان، مشکل ایجاد کرده باشد.

خیرآبادی تأکید کرد: واقعیت این است که همه دنیا در حال کار و تلاش هستند و هیچ‌کس منتظر هیچ کشوری نمی‌ماند. ما باید کار خودمان را به خوبی انجام بدهیم. قطعا کار بسیار سختی پیش رو داریم؛ چراکه امسال امیدهای ما در لاس‌وگاس مسابقه دارند و المپیک هم در لس‌آنجلس برگزار می‌شود. باید همه این موارد را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با تشکیل یک کارگروه بسیار قوی، به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات فدراسیون کمک کنیم تا در نهایت بتوانیم نتایج خوبی به دست بیاوریم.

وی درباره بازگشت روسیه به رقابت‌های جهانی و تأثیر آن بر کشتی ایران اظهار کرد: باید قبول کنیم که بازگشت روسیه به رقابت‌های جهانی، عیار کشتی ایران را مشخص می‌کند. این موضوع را در کشتی آزاد هم به خوبی می‌بینیم. آمریکا هم بسیار خوب و متفاوت ظاهر شده است، اما در کشتی فرنگی، تأثیر بازگشت روس‌ها کاملاً مشخص بوده است چون روس‌ها به خصوص در کشتی فرنگی حرف اول را می‌زنند.

خیرآبادی خاطرنشان کرد: حضور روسیه عیار واقعی تیم‌های ایران در مسابقات جهانی را مشخص می‌کند و این موضوع کار را سخت و دشوار می‌کند. ما باید هوشیار باشیم، ضعف‌های خودمان را کاملاً منطقی بپذیریم و کم‌کاری‌های خودمان را جبران کنیم. باید برنامه‌محور حرکت کنیم و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم و اصلاً به نتایج مقطعی فکر نکنیم.

وی با تأکید بر اهمیت رده‌های پایه گفت: در رده نوجوانان، گاهی نتیجه نگرفتن واجب تر از نتیجه گرفتن است . شاید بعضی‌ها به این دیدگاه من انتقاد کنند، اما اگر برای کسب نتیجه و قهرمانی در رده نوجوانان بیش از حد فشار بیاوریم و به هر کاری متوسل شویم، بدون هیچ واهمه‌ای می‌گویم که این کار به کشتی ایران آسیب می‌زند. من این موضوع را در سال‌های مربیگری خود به خوبی لمس کرده‌ام.

مربی کشتی فرنگی ادامه داد: ولی اگر در رده‌های پایه کشتی‌گیر را بسازیم و به او کشتی یاد بدهیم و نتیجه گرفتن را به رده بزرگسالان و جوانان موکول کنیم. آن زمان می‌توان گفت برنامه‌ریزی ما علمی و همراه با دوراندیشی بوده است. دوراندیشی یعنی هنگام تصمیم‌گیری، پیامدهای آن تصمیم را در آینده نیز در نظر بگیریم.

خیرآبادی تصریح کرد: اگر بخواهیم در رده‌های سنی مختلف، از خردسالان تا نوجوانان، فقط به دنبال نتیجه باشیم، پس چه زمانی باید کشتی‌گیر بسازیم و به او کشتی یاد بدهیم؟ باید بدانیم کجا کشتی‌گیر را بسازیم، کجا کشتی را به او آموزش دهیم و کجا فرصت یادگیری را در اختیارش قرار دهیم. اینکه انتظار داشته باشیم در هر رده سنی قهرمان جهان شویم درست نیست. پس ما کجا باید آزمون و خطا کنیم؟ کجا باید ریسک کنیم و کجا فرصت یادگیری داشته باشیم؟ ما نباید در رده‌های پایه آینده‌ را فدای نتیجه کنیم. در رده‌های سنی پایه اگر واقعاً آینده را می‌خواهیم، نباید برای نتیجه گرفتن فشار بیاوریم.

وی افزود: ما بارها درباره مضرات کاهش وزن صحبت کرده‌ایم، اما اگر در رده نوجوانان برای رسیدن به قهرمانی، کشتی‌گیر را مجبور کنیم چندین کیلو وزن کم کند، چگونه می‌توانیم او را برای سال‌های آینده و حضور در المپیک حفظ و آماده کنیم؟ این کار درست نیست. در رشته‌ای مثل کشتی و به طور کلی رشته‌های رزمی باید در زمینه کاهش وزن بسیار مراقب باشیم تا این مسئله به ورزشکار آسیب نزند و باعث دور شدن او از ورزش نشود. به نظر من اگر در رده‌های جوانان و نوجوانان، کشتی‌گیران از تمرینات خود و از اهداف فنی، تکنیکی و تاکتیکی‌شان راضی باشند، من هم به عنوان یک فرد عادی از نتیجه راضی هستم.

وی در ادامه درباره وضعیت تیم ملی بزرگسالان و رقابت‌های جهانی قزاقستان اظهار کرد:واقعا کار سختی پیش رو داریم و باید با دیدگاه بازتری به مسابقات جهانی قزاقستان برویم. باید روی تیم روسیه حساب ویژه‌ای باز کنیم. آنالیز تیم روسیه واقعاً مهم است. حریف اصلی ما اول روسیه است و بعد از آن آمریکا خواهد بود. این موضوع خیلی مهم است و امیدوارم بتوانیم با دید منطقی در این مسابقات شرکت کنیم.

خیرآبادی درباره فن «سعیدی‌نوا» که از سوی اتحادیه جهانی کشتی در جمع برترین فنون مسابقات جهانی قرار گرفت، گفت: این فن در واقع همان سنجاب پرنده است و چیز جدیدی نیست. نخستین بار محمدعلی گرایی این فن را در مسابقات جهانی اجرا کرد و از همان زمان نیز مورد توجه قرار گرفت. فن سعیدی‌نوا نیز در همین چارچوب اجرا شده و تفاوتی از این نظر ندارد.فن سنجاب پرنده یکی از فنون زیبا و تماشایی کشتی فرنگی است که کشتی‌گیر با استفاده از شرایط مناسب بدن حریف، او را از روی تشک بلند کرده و با یک حرکت چرخشی و پرتابی به پشت روی تشک می‌اندازد. این فن به قدرت، سرعت، زمان‌بندی و اجرای دقیق نیاز دارد.