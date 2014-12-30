نمایش 20 اثر جهانی در «عمار»/ فلسطین و غزه پیشتازند

محمدعلی غدیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثاری که در بخش بین الملل به دبیرخانه جشنواره فیلم عمار رسیده است، گفت: حدود 930 اثر در بخش بین الملل از سراسر دنیا به جشنواره ارسال شد که از این میان 20 عدد را برگزیدیم.

وی ادامه داد: این آثار از بیش از 90 کشور ارسال شده بودند و مناطق پراکندگی بسیاری داشتند، بعضی کشورها هم همچون اسپانیا 100 اثر و یا فرانسه 70 اثر فرستاده بودند.

اکران ویژه آثار مرتبط با فلسطین و غزه

مسئول بخش بین الملل جشنواره فیلم عمار با اشاره به موضوعات مختلف بخش بین الملل بیان کرد: محورهای مورد نظر ما در فراخوان برای این بخش در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیان شده بود که تقریبا در همه زمینه ها آثار متناسبی را دریافت کردیم.

غدیری همچنین با اشاره به تعداد بالای آثار ارسالی درباره فلسطین اعلام کرد: یکی از موضوعات مورد نظر ما فلسطین و مسایل آن بود که به دلیل ارسال آثار متعدد و متنوع با مساله فلسطین و غزه که به 30 عنوان رسیدند، قرار است برای این آثار اکرانی ویژه در آینده ای نزدیک داشته باشیم.

بخشی از آثار بین الملل در بخش جنبی «عمار» نمایش داده می شود

وی همچنین با اشاره به ویژگی های بخش بین الملل پنجمین جشنواره عمار عنوان کرد: سال گذشته ما در این بخش 700 اثر داشتیم که امسال این آثار همچنان که گفته شد تا 930 اثر افزایش یافته بود.

غدیری اضافه کرد: کیفیت آثاری که در بخش بین الملل ارسال شده است چه از نظر محتوا و چه از نظر فرم و تکنیک در سطح بالایی قرار دارد اما به دلیل رقابتی که وجود دارد ما باید تنها بخشی از آثار را انتخاب می کردیم.

مسئول بخش بین الملل جشنواره فیلم عمار در پایان با اشاره به فیلم های داستانی و انیمیشن در این بخش گفت: ما بیش از 450 اثر داستانی و بیش از 80 انیمیشن داشتیم و همچنین تعدادی موزیک ویدئو و آثار تجربی که البته بخشی از این آثار که نمی توانند در بخش مسابقه حضور داشته باشند در بخش های جنبی جشنواره نمایش داده خواهند شد.