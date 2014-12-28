به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره فیلم عمار اسامی اعضای هیات‌ داوران بخش‌های نماهنگ، فیلم ما، فیلم‌نامه، نقد، پژوهش، مقاله و اقلام تبلیغی را اعلام کرد که به شرح زیر است:

منصور انوری

منصور انوری متولد 1334 نیشابور، نویسنده و فیلم‌نامه‌نویس است. انوری حدود 20سال است که به‌طور رسمی به کار نوشتن می‌پردازد. وی کتاب‌های مختلفی در زمینهٔ دفاع مقدس و سایر موضوعات به رشته تحریر درآورده است. رمان بلند «جاده جنگ» او توانست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 1390 را از آن خود کند.

محسن خسروی

وی متولد 1337 کاشان، نمایشنامه‌نویس، کارگردان تئاتر و عضو هیئت‌علمی دانشگاه کاشان است.

محمدحسین نیرومند

وی متولد 1343 مشهد و فارغ‌التحصیل رشته طراحی صنعتی است. ازجمله فعالیت‌های وی می‌توان به مدیرمسئولی کیهان کاریکاتور، مدیریت گروه جوان طرح و برنامه شبکه دو سیما، دبیری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، سرپرستی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مشاوره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاوره هنری مدیر مرکز تولید پویانمایی سازمان صداوسیما (صبا)، عضویت در تحریریه نشریه بین‌المللی کارتون که در آمریکا منتشر می‌شود، داوری دوسالانه بین‌المللی کارتون تهران، ریاست سازمان توسعه سینمایی سوره و... اشاره کرد.

محمدحسن ابوحمزه

متولد 1343 تهران، نویسنده و داستان‌نویس است. وی عضو هیئت داوری ششمین مسابقه ادبی داستان یوسف و دبیر علمی سومین جشنواره داستان مردمی رسول آفتاب بوده است.

داوران بخش پوستر فیلم

مسعود نجابتی

متولد 1346 تهران و فارغ‌التحصیل گرافیک از دانشگاه هنر است.وی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1367 آغاز نمود. ازجمله مسئولیت‌های او می‌توان به عضویت در «انجمن خوش‌نویسان ایران»، عضویت در «انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران»، عضویت در هیئت‌داوران جشنواره‌های مختلف هنری همچون «اسماءالحسنی»، «پوستر رضوی»، «مقاومت»، دبیری بخش پوستر ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر و... اشاره کرد.

مجید دلدوزی

وی متولد 1334 تبریز و گرافیست جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است. ازجمله کارهای هنری او می‌توان به فعالیت در نشریات انقلابی دهه 60، مانند پیام انقلاب و امید انقلاب و همچنین طراحی آرم و نشان برای مجموعه‌های مختلف اشاره کرد. از ماندگارترین آثار او می‌توان به طراحی «آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «آرم حزب‌الله لبنان» و «آرم جهاد سازندگی» اشاره کرد.

سیدمحمدرضا میری

وی متولد 1355 مشهد و گرافیست است. ازجمله مسئولیت‌ها و فعالیت‌های او می‌توان به مديریت هنری و تبليغاتی هشتمين همايش سراسري «گفتمان مهدويت»، مديریت هنری و طراحی گرافيک فصلنامه‌ «پژوهش‌های قرآنی»، مدیریت هنری و طراحی گرافیک «فصلنامه نشانه» و دبیری «نهضت مردمی پوستر انقلاب» اشاره کرد.

داوران بخش تیزر فیلم

امیرمهدی پوروزیری

وی متولد 1356 کرمان، فیلم‌نامه‌نویس، مستندساز و فارغ‌التحصیل کارگردانی از دانشکده صداوسیما است. پوروزیری با نویسندگی فیلم داستانی «روبه‌قبله» توانست رتبه اول بخش فیلم‌نامه چهارمین دوره جشنواره عمار را از آن خود کند. از جمله آثار او می‌توان به مستندهای «جنوب از آفریقای جنوبی»، «افغانستان سرزمین سوخته» و همچنین ساخت تیزرهایی ازجمله تیزر اصلی بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر، تیزر بخش بیداری اسلامی بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر و تیزر اصلی جشنواره سینمای جوان اشاره کرد.

محمدرضا خردمندان

وی متولد 1362 شیراز، دانش‌آموخته رشته کارگردانی از دانشکده صداوسیما، نویسنده، مستندساز و منتقد ادبیات داستانی است. وی کسب جایزه بهترین فیلم جهان اسلام از بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی «فیلم کوتاه تهران»، رتبه‌ اول جشنواره بین‌المللی داستان با موضوع پیامبر اعظم (ص) و جایزه بهترین پویانمایی جشنواره «فیلم 100» را در کارنامه دارد.

امیر ابیلی

متولد 1369 تهران، فارغ‌التحصیل متالورژی از دانشگاه علم و صنعت ایران است. از مسئولیت‌ها و فعالیت‌های او می‌توان به عضویت در «جبهه رسانه‌ای سینمای انقلاب»، سردبیری سایت فرهنگی-هنری «هفت راه»، عضویت در هیئت تحریریه ماهنامه سینمایی «نقد سینما»، عضویت در شورای دبیری کتاب سه دوره نخست جشنواره فیلم عمار، دبیر ضمیمه ادب و هنر روزنامه «فرهیختگان»، دبیر بخش خبری ماهنامه «سینما رسانه» و عضویت در هیئت تحریریه سایت خبری- تحلیلی «رجانیوز» اشاره کرد.

داوران بخش نماهنگ

احمدعلی راغب

وی متولد 1323 بندر انزلی، آهنگ‌ساز و پیشکسوت موسیقی کشور است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1342 با فعالیت در ارکستر فرهنگ و هنر گیلان و رادیو گیلان آغاز کرد. راغب بیش از 300 سرود با کلام، ده‌ها قطعه بدون کلام و چندین موسیقی فیلم را در کارنامه خود دارد. «مارش حرکت»، «سرود خوش‌آمدی امام»، «سرود بانگ آزادی»، «جانبازان»، «آمریکا ننگ به نیرنگ تو» و «پیروزى خجسته باد» از جمله آثار او در زمینه‌ موسیقی انقلاب است. از دیگر آثار ماندگار او می‌توان به «همشاگردی سلام»، «مدرسه‌ها واشده» اشاره کرد. راغب در حال حاضر عضو شورای نظارت و ارزیابی و شورای موسیقی استان‌های مرکز موسیقی و سرود است.

محسن صفایی

وی متولد 1364 کاشان و فارغ‌التحصیل رشته جامعه‌شناسی است. از مسئولیت‌های او می‌توان به عضویت در شورای سردبیری سایت تخصصی «علوم اجتماعی اسلامی ایرانی»، مسئول واحد موسیقی «دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» و دبیر اجرایی اولین جشنواره شعر و موسیقی ضد استکباری «طبس» اشاره کرد.

مهدی نقویان

مهدی نقویان متولد 1361 بابل و فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی از دانشکده صدا و سیما است. وی فعالیت هنری خود را از سال 1382 آغاز نموده و تاکنون آثار مستند و نماهنگ متنوعی را کارگردانی کرده است. نقویان در چند سال اخیر با سه مستند «نگهبان آراء»، «انتخاب 10» و «گاو خشمگین» و دو نماهنگ داستانی با نام‌های «بابا خون داد» و «گرم‌ترین روز زمستان» موفق به دریافت 4 فانوس و یک تقدیرنامه از جشنواره‌ی فیلم عمار شده است و از این حیث رکورد بیشترین تعداد دریافت فانوس در جشنواره را به خود اختصاص داده است.

داوران بخش فیلم ما

محمدحسین بدری

وی متولد 1357 تهران، فارغ‌التحصیل رشته فقه و حقوق و فعال رسانه‌ای؛ وی علاوه بر سردبیری نشریات مهرنو، داستان و عصر جدید، دبیر فرهنگی چند خبرگزاری و روزنامه نیز بوده است. داوری در دوره دوم جشنواره فیلم عمار و تدریس روزنامه‌نگاری نیز از دیگر بخش‌های کارنامه فعالیت‌های بدری است.

مهدی آذر پندار

وی متولد 1368 تهران، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی است. وی عضویت در شورای فیلم‌نامه اداره کل طرح و برنامه معاونت سیما و همچنین عضویت در هیئت تحریریه ماهنامه «نقد سیما» و وب‌سایت «رجانیوز» را در کارنامه دارد.

عبدالرضا رستمی فر

وی متولد 1364 اهواز، فارغ‌التحصیل کارشناسی متالورژی و کارشناسی ارشد «انتخاب مواد» است. از مسئولیت‌ها و سوابق او می‌توان به مدیریت دارالقرآن بقیه‌الله، دبیری استانی جشنواره مردمی فیلم عمار در خوزستان، عضو هیئت مؤسس مرکز توزیع محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (رسانه بیداری) و عضویت در هیئت تحریریه نشریه عروج اشاره کرد.

محسن سوهانی

متولد 1365 تهران. وی فعالیت مطبوعاتی خود را از سن 9 سالگی با چاپ مقالات طنز در ماهنامه خورجین آغاز کرد. در 12 سالگی نخستین مجموعه داستانی خود را تحت عنوان «جوان و نیایش» به چاپ رساند. ازجمله فعالیت‌های او می‌توان به نویسندگی برای رادیو، همکاری با نشریات مختلف، سردبیری نشریات موج نو و خردنامه روشنان و ساخت انواع مستند و فیلم کوتاه و بلند اشاره کرد. از مسئولیت‌های او نیز می‌توان به عضویت در انجمن مستندسازان سینمای ایران (جوان‌ترین عضو)، عضویت در هیئت اجرایی جشن سینمای مستند و عضویت در هیئت‌داوران مجله تخصصی «فیلم کوتاه» در بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اشاره کرد.

روح‌الله نامداری

متولد 1359 در ایذه؛ وی فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی است. نامداری به‌عنوان فعال فرهنگی در مراکز و نقاط متعددی فعالیت می‌کند.

داوری نقد و مقالات سینمایی

شهریار زرشناس

متولد 1344 تهران، فارغ‌التحصیل فلسفه و روانشناسی است. از فعالیت‌های او می‌توان به نویسندگی ماهنامه سوره در دوران سردبیری شهید آوینی، سردبیر ماهنامه‌های «مشرق» در دهه 70 و «فرهنگ عمومی» در سال‌های اخیر اشاره کرد. تاکنون بیش از 20 اثر مکتوب همچون «اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران»، «توسعه»، «جامعه مدنی» از او به چاپ رسیده است. زرشناس عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مشاور فرهنگی دبیر کل نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور است. وی همچنین دارای نشان عالی فرهنگ از شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نعمت‌الله سعیدی

متولد 1345 تهران، نویسنده و روزنامه‌نگار؛ وی از اعضای مؤسس شبکه رادیویی فرهنگ و شورای شعر رادیو است و ازجمله آثار او می‌توان به انتشار صدها مقاله در روزنامه‌های مختلف کشور در حوزه‌های ادبی، دینی و فلسفی اشاره کرد. وی هم‌اکنون نیز عضو اتاق فکر شبکه افق است.

سید حسین شهرستانی

متولد 1362 تهران و دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی است. از مسئولیت‌های وی می‌توان به عضویت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و همچنین مدیریت مطالعات راهبردی «کانون اندیشه جوان» اشاره کرد. وی هم‌اینک نیز سرپرستی موسسه اشراق را بر عهده دارد.