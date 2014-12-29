به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق باطنی مدیر روابط عمومی جشنواره عمار گفت: افتتاحیه پنجمین دوره جشنواره عمار روز چهارشنبه دهم دی ماه 1393 از ساعت 18:30 در سالن شماره یک سینما فلسطین تهران برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم که با حضور خانواده های شهدا، استادان و بزرگان جبهه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و اقشار مختلف مردم برگزار می شود قرار است به صورت زنده از ساعت 19:45 از شبکه نمایش سیما پخش شود. همچنین حضور در این مراسم نیازی به کارت دعوت نداشته و همه مردم به حضور در برنامه افتتاحیه جشنواره عمار دعوت هستند.

باطنی در توضیح خود از افتتاحیه جشنواره بیان کرد: در مراسم افتتاحیه قرار است از دو تن از هنرمندان انقلابی به خاطر سال ها فعالیتشان در عرصه فرهنگ و هنر تقدیر به عمل آید. همچنین در این برنامه برای اولین بار سرودی انقلابی توسط مردم همخوانی خواهد شد که بازسازی یکی از سرودهای خاطره انگیز روزهای آغازین انقلاب و از ساخته های حمید شاهنگیان آهنگساز سرودهای «خمینی ای امام» و «برخیزید...» است که بازسازی شعر این سرود توسط محمدمهدی سیار انجام شده است.

وی ادامه داد: از دیگر بخش های برنامه افتتاحیه، اهدای جوایز بخش های فیلم ما، نماهنگ، مقاله و پژوهش، تیزر، پوستر و فیلمنامه است. گرچه بخش های فیلم داستانی، مستند و انیمیشن و برنامه های تلویزیونی در اختتامیه برگزیدگان خود را خواهند شناخت. همچنین مجری برنامه افتتاحیه سیدمحمدعلی صدری نیا از برگزیدگان دوره چهارم جشنواره عمار است.

مدیر روابط عمومی جشنواره عمار گفت: گرچه این افتتاحیه آغاز رسمی پنجمین دوره جشنواره عمار است ولی از چند روز پیش در شهرستان های سراسر کشور مراسم های افتتاحیه عمار در حال برگزاری است و این افتتاحیه ها روزهای آینده در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. در این بین برنامه سینما فلسطین افتتاح رسمی اکران های مردمی یک ساله پنجمین دوره جشنواره عمار در سراسر کشور است.

وی در پایان عنوان کرد: پخش آثار جشنواره عمار در تهران، از روز پنجشنبه 11 دی ماه در سینما فلسطین آغاز شده است و تا اختتامیه جشنواره در تاریخ 19 دی ماه ادامه خواهد داشت. پخش کلیه آثار در سینما فلسطین به صورت رایگان است و همه مردم می توانند با مراجعه به سینما فلسطین نظاره گر آثار پنجمین دوره جشنواره عمار باشند. جزئیات برنامه اکران آثار در سینما فلسطین نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.