جواد حسینی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال سفیر قم چهارمین دیدار خانگی خود در فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور را برابر ۱۵ خرداد پیشوای ورامین برگزار می‌کند.

وی افزود: والیبالیست‌های حاضر در ترکیب تیم سفیر قم در حالی برابر نماینده تهران قرار می‌گیرند که در مسابقه قبلی خود تیم مقاومت نوین ارومیه را شکست داده‌اند و از وضعیت روحی و روانی خوبی برای کسب سومین برد فصل برخوردار هستند.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم گفت: سفیر در ۴ مسابقه آغارین فصل با نتایج مشابه ۳ بر یک مغلوب تیم‌های کاله جوان آمل، میزان‌فردای مشهد، ملوان تهران و عقاب تهران شد اما در هفته پنجم با همین نتیجه از سد تیم شهرداری نیشابور گذشت و سپس یک شکست و یک پیروزی دیگر به دست آورد.

حسینی‌نژاد بیان داشت: والیبالیست‌های سفیر، بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هفته نهم از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۸ دی ماه در سالن والیبال بهزیستی قم برابر تیم ۱۵ خرداد پیشوای ورامین که تیمی قدرتمند و بالانشین در جدول است به میدان می‌روند.

وی عنوان کرد: در مرحله گروهی تیم والیبال سفیر قم با تیم‌های میزان فردا مشهد، شهرداری نیشابور، کاله جوان آمل، ‌ عقاب نهاجا، شهرداری ۱۸ خرداد پیشوا، شهرداری جوان ارومیه، ‌ملوان و پدافند تهران در گروه نخست قرار گرفته است.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم تصریح کرد: مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور از ۲۸ آبان با شرکت ۱۸ تیم در قالب ۲ گروه ۹ تیمی آغاز شده و ۴ تیم بر‌تر به مرحله پلی آف صعود می‌کنند.