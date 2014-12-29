۸ دی ۱۳۹۳، ۸:۲۸

در لیگ دسته اول والیبال کشور/

تیم والیبال سفیر قم به مصاف ۱۵ خرداد ورامین می‌رود

قم - سرپرست تیم والیبال سفیر قم از رویارویی سفیر قم با ۱۵ خرداد پیشوای ورامین در لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور خبر داد.

جواد حسینی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال سفیر قم چهارمین دیدار خانگی خود در فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور را برابر ۱۵ خرداد پیشوای ورامین برگزار می‌کند.

وی افزود: والیبالیست‌های حاضر در ترکیب تیم سفیر قم در حالی برابر نماینده تهران قرار می‌گیرند که در مسابقه قبلی خود تیم مقاومت نوین ارومیه را شکست داده‌اند و از وضعیت روحی و روانی خوبی برای کسب سومین برد فصل برخوردار هستند.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم گفت: سفیر در ۴ مسابقه آغارین فصل با نتایج مشابه ۳ بر یک مغلوب تیم‌های کاله جوان آمل، میزان‌فردای مشهد، ملوان تهران و عقاب تهران شد اما در هفته پنجم با همین نتیجه از سد تیم شهرداری نیشابور گذشت و سپس یک شکست و یک پیروزی دیگر به دست آورد.

حسینی‌نژاد بیان داشت: والیبالیست‌های سفیر، بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هفته نهم از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۸ دی ماه در سالن والیبال بهزیستی قم برابر تیم ۱۵ خرداد پیشوای ورامین که تیمی قدرتمند و بالانشین در جدول است به میدان می‌روند.

وی عنوان کرد: در مرحله گروهی تیم والیبال سفیر قم با تیم‌های میزان فردا مشهد، شهرداری نیشابور، کاله جوان آمل، ‌ عقاب نهاجا، شهرداری ۱۸ خرداد پیشوا، شهرداری جوان ارومیه، ‌ملوان و پدافند تهران در گروه نخست قرار گرفته است.

سرپرست تیم والیبال سفیر قم تصریح کرد: مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور از ۲۸ آبان با شرکت ۱۸ تیم در قالب ۲ گروه ۹ تیمی آغاز شده و ۴ تیم بر‌تر به مرحله پلی آف صعود می‌کنند.

کد مطلب 2451276

