شاید «قورباغه و قناری» سریال نوروزی شبکه یک شود

حبیب الله کاسه‌ساز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ما این پیشنهاد را به گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک ارائه دادیم و در صورت موافقت مدیر محترم شبکه، نوروز 94 سریال «قورباغه و قناری» که مضمونی طنز دارد، پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: قرار بود این سریال در 10 قسمت 50 دقیقه‌ای تولید شود که درصورت موافقت شبکه با پخش نوروزی این سریال، مجموعه را در 13 قسمت 42 دقیقه‌ای تولید می‌کنیم.

کاسه‌ساز درباره آخرین وضعیت تولید سریال «قورباغه و قناری» هم توضیح داد: تاکنون تصویربرداری بیش از 400 دقیقه از سریال به پایان رسیده است و تا 45 روز آینده کار تصویربرداری این سریال خاتمه پیدا می‌کند.

این تهیه کننده یادآور شد: امروز به همراه گروه، تصاویر مربوط به دستگیری تعدادی از معتادان که مربوط به سکانس‌های ابتدایی سریال است در انتهای خیابان ستاری شمالی تصویربرداری شد و ان شاالله فردا عوامل برای ادامه فیلمبرداری به پیست تیراندازی مجموعه ورزش استادیوم آزادی می‌روند که در این لوکیشین مهدی فخیم زاده و حبیب دهقان نسب جلوی دوربین خواهند رفت.

سریال طنز و پلیسی «قورباغه و قناری» در 10 قسمت 40 دقیقه‌ای، با هدف نحوه پیشگیری و برخورد با عاملان فروش مواد مخدر و همچنین آگاهی بخشیدن به خانواده‌ها درباره چگونگی نفوذ تولیدكنندگان و پخش كنندگان مواد مخدر در بین جوانان تولید می‌شود.

مهدی فخیم زاده، حبیب دهقان نسب، بیوک میرزایی، فریبا كوثری، شقایق فراهانی، رامین راستاد، امیر محمدزند، مهدی كاسه ساز، گلناز خالصی، حمید قلی خانی، رانا قیصر نژاد، مهدی محمودی‌نژاد، حكیمه وثاقتی، ساناز بندانی و محمد صادقی بازیگران این سریال هستند.

به گزارش مهر، چند روز پیش در 6 دی ماه، روابط عمومی سریال «میکائیل» در خبری آخرین ساخته سیروس مقدم را سریال احتمالی شبکه یک برای نوروز 94 معرفی کرده بود اما امروز الهام غفوری تهیه‌کننده این سریال این خبر را تکذیب کرد.