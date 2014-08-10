مهدی فخیمزاده بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال «قورباغه و قناری» که به تازگی کلید خورده است، توضیح داد: بعد از «خواب و بیدار»، «حس سوم» و «بی صدا فریاد کن» این چهارمین کار پلیسی است که میسازم. من به هرحال به این ژانر علاقمندم و هر زمان که شرایط مساعد باشد ساخت یک سریال پلیسی را آغاز میکنم.
به دلیل نگارش کتابم نشد زودتر چهارمین سریال پلیسیام را بسازم
وی افزود: این اواخر مدتی بود درگیر نوشتن کتابم با عنوان «سینما و من» بودم و سریالی نساختم اما حالا که شرایط اینطور پیش رفت و نیروی انتظامی و سردار منتظرالمهدی به ساخت «قورباغه و قناری» ابراز علاقه کردند، سراغ این کار رفتم.
بازیگر سریال «مختارنامه» تأکید کرد: به این ترتیب من و حسین تراب نژاد به عنوان فیلمنامهنویس کار را آغاز کردیم. من نظراتم را میگفتم و او مینوشت و حالا که همه چیز آماده شده کار را کلید زدهایم.
به مدیر شبکه یک پیشنهاد دادیم سریال نوروزی شود
فخیمزاده درباره احتمال پخش سریال به عنوان مجموعه نوروزی شبکه یک سیما تصریح کرد: فضای شیرین کار اجازه میدهد ما بتوانیم آن را در عید پخش کنیم. البته هنوز این موضوع قطعی نشده است.
وی ادامه داد: ما به مهدی فرجی مدیر شبکه یک پیشنهاد پخش نوروزی این سریال را دادیم و گفتیم این سریال طوری است که میشود آن را در عید پخش کرد. هنوز این موضوع تأیید یا رد نشده است.
فقط دو کار ناقابل در «قورباغه و قناری» انجام میدهم
بازیگر فیلم در حال اکران «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» در این باره که در این سریال در سه نقش سرهنگ و ناصر پاپتی و البته کارگردان مجموعه ظاهر میشود، اظهار کرد: من گاهی وقتها چهار پنج کار دیگر هم انجام میدهم. هم بازیگر، هم نویسنده، تهیهکننده، کارگردان... تازه در این سریال چند کارم را کم کردهام. نویسنده این کار که ترابنژاد است، تهیهکنندگی را کاسهساز برعهده دارد و من فقط دو کار ناقابل انجام میدهم!
فخیمزاده همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در حاشیه مراسم کلید خوردن سریالش دو شخصیت اصلی سریال را دو پلیس معرفی کرد و گفت: «قورباغه و قناری» سریال متفاوتی است و از اسم آن متوجه میشوید این عنوان برای یک فیلم پلیسی معمولی نیست. این کار لحن و موقعیتهای طنزی دارد. گرچه ما جدی بازی میکنیم و صحنهها جدی است. صحنههای اکشن هم داریم و سریال به مرور به سمت اکشن میرود. اما در کل «قورباغه و قناری» یک سریال شیرین است که ممکن است 10 تا 12 قسمت شود اما قصه کشش قسمتهای بیشتر از این را ندارد.
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