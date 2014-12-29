هواپیمای ایرآسیا مالزی در دریا سقوط کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات اندونزی در حال جستجوی دریای جاوه برای یافتن هواپیمای ایر آسیا بودند که روز گذشته هنگام پرواز از شهر سورابایا در اندونزی به سنگاپور ناپدید شد.

بر اساس گزارش این منبع خبری "سویلیستیو " رئیس سازمان جستجو و نجات اندونزی گفت: براساس برآوردها و بررسی های اولیه هواپیما در دریا سقوط کرده است.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت همچنین اظهار داشت: بر اساس ارزیابی ها می توان حوزه عملیات جستجو را گسترش داد.

از سوی دیگر "تونی ابوت" نخست وزیر استرالیا در این باره به شبکه رادیویی "جی بی" گفت: پیچیدگی معمای هواپیمای ناپدیدشده ایرآسیا که می تواند در دریای جاوه سقوط کرده باشد با هواپیمای پرواز ام.اچ 370 یکی نیست.

پرواز ام.اچ 370 خطوط هوایی مالزی 297 روز پیش با تغییر مسیر حرکت از کوالالامپور به پکن با 239 سرنشین ناپدید شد و تاکنون به رغم جستجو در آب های عمیق اقیانوس هند با استفاده از فناوری های نوین اثری از آن به دست نیامده است.

نخست وزیر استرالیا در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این اشتباه است آنچه در خصوص هواپیمای ایرباس A320-200 ایرآسیا اتفاق افتاده را با پرواز ام.اچ 370 یکسان تلقی کنیم.

وی همچنین اعلام کرد: استرالیا می تواند به مقامات اندونزی برای جستجوی هواپیمای ایرآسیا که در مسیر سورابایا اندونزی به سنگاپور ناپدید شد، کمک کند.

خلبان این هواپیما صبح روز گذشته پس از مواجه شدن با آب و هوای بد درخواست تغییر مسیر داده بود که با آن موافقت نشد و پس از لحظاتی ناپدید شد.