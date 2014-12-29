۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲

موگرینی:

غرب در پی تقابل با مسکو نیست/اوکراین بدترین مناقشه در اروپا است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه غرب در پی تقابل با مسکو نیست، گفت اوکراین بدترین مناقشه در اروپا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشال بیزنس تایم، "فدریکا موگرینی" در گفتگو با روزنامه ایتالیایی "رپوبلیکا" ضمن رد گزارشها درباره تفاوت در موضع اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال اوکراین اعلام کرد بحران اوکراین بدترین مناقشه در اروپا بوده و اعضای اتحادیه اروپا از تمایل خود برای حل تنش با روسیه بر سر اوکراین خبر دادند زیرا بر این باورند که بی ثباتی بیشتر به ضرر منطقه است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش حمایت ها از اوکراین در عین حال افزود اتحادیه اروپا باید مذاکرات مستقیم را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره روابط و نقش این کشور در حل بحران اوکراین آغاز کند و رهبران کشورهای غربی نیز موافق این موضوع هستند.

در همین رابطه "هاینس فیشر" رئیس جمهور اتریش نیز با هشدار نسبت به تحریم های اتحادیه اروپا در قبال روسیه اظهارداشت: افزایش احتمالی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ممکن است اقدامی "احمقانه و مخرب" باشد.

