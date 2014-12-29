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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

آیت الله مجتهد شبستری:

پیوند ملت با رهبر ناگسستنی است/ فتنه ۸۸ تلخ ترین اقدام علیه ایران بود

پیوند ملت با رهبر ناگسستنی است/ فتنه ۸۸ تلخ ترین اقدام علیه ایران بود

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: پیوند ملت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ناگسستنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر دوشنبه در مراسم راهپیمایی هشتم دی در تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: در تاریخ ۳۵ ساله پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران برخی از معارضان داخلی از روی عمد و یا ساده لوحی نفس های انقلاب را به شماره می اندازند و به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی هستند، اما تاریخ شهادت می دهد که انقلاب اسلامی هرگز شکست نمی خورد و انشاالله حیات این انقلاب تا زمان ظهور امام زمان (عج) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فتنه ۸۸ تلخ ترین اقدام معارضان داخلی علیه نظام اسلامی بود که فتنه گران بعد از انتخابات ریاست جمهوری حدود هشت ماه در کشور التهاب آفریدند و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری قبل از اعلام نتایج انتخابات خود را پیروز انتخابات دانست و این در حالی بود که با اختلاف ۱۱میلیون رای مساله تقلب انتخابات را مطرح کردند و علی رغم نصحیت های پدرانه و دلسوزانه رهبر معظم انقلاب از عناد خود دست برنداشته و با اطلاعیه هایی مردم را به خیابان ها دعوت کردند و شعارهای نامناسبی بر علیه امام و رهبری دادند و به عاشورا نیز اهانت کردند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: بعد از اهانت آنها در روز عاشورا کاسه صبر ملت ایران لبریز شد و در روز هشتم و نهم دی حماسه آفرینی کردند که این حماسه یکی از کم سابقه ترین حماسه ها بود و در این حماسه به تمام دنیا اعلام کردند که ما از اراذل و اوباش بیزاریم و هرگز زیر بار ذلت نخواهیم رفت چرا که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ برخی از اراذل و اوباش خود را وسیله دشمنان قرار دادند و می خواستند انقلاب اسلامی را ساقط کنند و مردم را به نظام بدبین کنند.

وی در ادامه بدبین کردن مردم به نظام، تفرقه افکنی بین مسلمانان و ایجاد جنگ داخلی را از مهم ترین اهداف فتنه گران داخلی برشمرد و اظهار داشت: حضور مردم در صحنه راهپیمایی توطئه های دشمنان را نقش برآب کرد و بار دیگر انقلابی بودن مردم ایران را به صورت برجسته به گوش تمام ملت دنیا رساند و با این اقدام مشخص شد که مردم توطئه های دشمنان را به خوبی تشخیص می دهند و در مقابل توطئه های آنها با اقتدار از آرمان های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران دفاع می کنند.

آیت الله مجتهد شبستری خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه های راهپیمایی هشتم و نهم دی نشان دهنده غیرت آنهاست و اگر بار دیگر فتنه گرانی در کشور بخواهند نفس های انقلاب را به شماره بیاندازند، مردم ایران بار دیگر حماسه آفرینی خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: حضور مردم در صحنه و دفاع از آرمان های بنیان گذار رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران پیامی به دشمنان اسلام و نظام از جمله آمریکا و صهیونیست جنایتکار است که اگر با گروه ۱+۵ در مساله هسته ای نیز به توافق برسیم، هرگز روابط دیپلماتیک برقرار نمی کنیم.

کد مطلب 2451576

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