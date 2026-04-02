حیاتی: این جنگ ابرقدرت جدیدی به نام ایران را به عرصه ظهور رساند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی پنجشنبه شب در مراسم وداع با شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبادان اظهار کرد: در جمع حماسی و خروشان مردم شهیدپرور آبادان در مراسم وداع با پیکر فرژند آبادان و کلیددار باصلابت تنگه هرمز اعلام می‌کنم با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی تاکنون در معرض توطئه دشمنان بوده‌ایم. آنهایی که از هیچ عملی دریغ نکردند و هدف آنها براندازی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: اکنون به رییس جمهور سبک سر آمریکا و نخست وزیر کودک کش اسراییل اعلام می‌کنم به تاریخ رجوع کنید. مردم آبادان در جنگ دفاع مقدس طومار شمارا شکست دادند. امروز مردم آبادان باردیگر هیمنه پوشالی شما را در هم می‌کوبند و آرزوی دشمنان در مملکت امام زمان هرگز تعبیر نمی‌شود.

حیاتی تصریح کرد: ما فرزندان متصل به ظهور هستیم. ما را از چه می‌تراسنید؟ امتحان پس دادگان تاریخ هستیم.

معاون امنیتی استاندار خوزستان بیان کرد: جامعه بین‌الملل بابد خود را برای دوران پساجنگ آماده کنند. ابرقدرت جدیدی به نام جمهوری اسلامی اسلامی ایران بعد از جنگ، ظهور می‌کند.

حیاتی گفت: از حضور پرشور مردم آبادان تشکر می‌کنم.فردا قطعاً تشییع باشکوه انجام می‌شود.