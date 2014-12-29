۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

جوان ترین زن بیوه در تهران چند سال دارد؟

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: سن طلاق در کشور کاهش پیدا کرده است.

خبرگزاری «فارس» نوشت: منصور قمشه در نخستین همایش ملی حقوق دانان و وکلای نیکوکار اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه کمیته امداد تاکید شده بود که ۲۰ درصد از خانواده‌های تحت حمایت به مشکلات حقوقی‌شان رسیدگی و در کنار رویکردهای حمایتی مشکلات آنها برطرف شود.

وی افزود: در همین زمینه نیز کمیته امداد در بحث مشاوره و مددکاری قضایی و حقوقی اقدامات گسترده‌ای را با همکاری وکلای خیر انجام داده است.

قمشه با اشاره به آمار تحت پوشش کمیته امداد گفت: ‌۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم تحت حمایت کمیته امداد هستند و بالغ بر ۳ میلیون نفر به صورت موردی از کمیته امداد خدمات حمایتی و قضایی دریافت می‌کنند.

قمشه اضافه کرد: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ وکیل فعال خیر به صورت رایگان با مجموعه امداد همکاری دارند که در این زمینه نیز کانون سردفتران نقش مهمی در ارائه مشاوره دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سن طلاق به شدت کاهش پیدا کرده است ما شاهد هستیم که جوان ترین زن بیوه در تهران ۱۶ سال دارد.

