«ده روز با عکاسان» به گام سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره «ده روز با عکاسان» که از سوی انجمن عکاسان ایران برگزار میشود، این بار متفاوتتر از دو سال قبل برگزار میشود. انجمن عکاسان ایران درنظر دارد این دوره را با مشارکت انجمنها و تشکلهای تخصصی عکاسی برگزار کند و از این طریق زمینه مشارکت طیفهای مختلف جامعه عکاسان و معرفی ظرفیتهای شاخههای متفاوت این رشته هنری را ایجاد کند.
این برنامه با حضور هفت انجمن تخصصی عکاسی شامل انجمن عکاسان ایران، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران، انجمن عکاسان میراث فرهنگی ایران، انجمن عکاسان سینمای ایران، انجمن عکاسان تئاتر و سایتهای تخصصی عکاسی برگزار میشود.
هدف از برگزاری این رویداد نگاه کاربردی و تخصصی به عکاسی در قالب نمایش آثار، نشستهای تخصصی، نمایش فیلم و برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی توسط هر یک از انجمن ها و تشکل های عکاسی است. نگاه کلی به این برنامه کاملاً خاص و هنرمندانه به آثار نمایشگاهی، برگزاری نشستهای تخصصی میان رشتهای و درنظر گرفتن ژانر انتخابی انجمنهای عکاسی است. هر انجمن تخصصی بر اساس توانایی و امکانات خود یک فیلم کوتاه تخصصی در خصوص ژانر خود بر اساس اعلام و تایید برگزار کنندگان به نمایش در میآورد و این فیلمها در روزهای تخصصی هر انجمن به نمایش در میآیند.
از دیگر ویژگیهای این دوره اختصاص تمامی گالریهای خانه هنرمندان ایران به طور همزمان به برنامه «ده روز با عکاسان» است که به همین منظور گالری بهار به انجمن عکاسان ایران، گالری تابستان به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، گالری نامی به انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران، گالری میرمیران به انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران، گالری پاییز به انجمن عکاسان میراث فرهنگی، گالری زمستان به انجمن عکاسان سینمای ایران و گالری ممیز به انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس اختصاص داده شده است.
سومین دوره «ده روز با عکاسان» از 21 تا 30 دی سال 93 در خانه هنرمندان به نشانی خيابان طالقاني، خيابان موسوي شمالي (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار میشود.
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