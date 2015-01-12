دومین روز «ده روز با عکاسان» به انجمن عکاسان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز برنامه «ده روز با عکاسان» سه شنبه، 23 دی از سوی انجمن عکاسان ایران برگزار میشود. این برنامه هر روز به یک انجمن تخصصی عکاسی تعلق دارد که دومین روز را انجمن عکاسان ایران برپا میکنند.
در بخش اول این برنامه که از ساعت 16 تا 16:30 برگزار میشود، هیات مدیره انجمن به سخنرانی میپردازد و در ادامه از ساعت 16:30 تا 18 غلامرضا خلیل ارجمندی درباره «نهادهای اجتماعی و توجه به اقتصاد هنر» سخنرانی میکند. پس از آن از ساعت 18 تا 18:30 نمایش فیلم خواهد بود و بخش پایانی نشست به موضوع «روانشناسی و عکاسی» از سوی امیرحسین جلالی ندوشن و افشین شاهرودی به عنوان کارشناس عکس اختصاص دارد.
در سومین دوره «ده روز با عکاسان» تمامی گالریهای خانه هنرمندان ایران به طور همزمان به این برنامه تعلق گرفته است که به همین منظور گالری بهار به انجمن عکاسان ایران، گالری تابستان به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، گالری نامی به انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران، گالری میرمیران به انجمن عکاسان سینمای ایران، گالری پاییز به انجمن عکاسان میراث فرهنگی، گالری زمستان به انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران و گالری ممیز به انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس اختصاص داده شده است.
سومین دوره «ده روز با عکاسان» با دبیری ابراهیم صافی از 21 تا 30 دی سال 93 در خانه هنرمندان ایران به نشانی خيابان طالقاني، خيابان موسوي شمالي (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر برگزار میشود.
